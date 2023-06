Les gérants de cette boulangerie se battent pour que leur apprenti, menacé d'expulsion, reste en France

Souleymane Barry, d’origine guinéenne, travaille depuis trois ans dans une boulangerie au nord de Rennes en tant qu’apprenti. Alors qu’il allait être embauché en CDI, il a appris que sa demande de titre de séjour a été refusée. Aujourd’hui, Souleyman est menacé d’expulsion.

Souleymane Barry, 20 ans, est originaire de Guinée. À 16 ans, le jeune homme a décidé de partir de son pays pour fuir la misère. À l’époque vendeur ambulant, ses faibles revenus ne lui permettaient pas de vivre. Pour cette raison, il a décidé de quitter la Guinée et a traversé le Sénégal, l’Algérie et le Maroc avant de réussir à monter à bord d’une embarcation pour rejoindre l’Europe.

Avec 15 autres passagers, Souleymane a vécu une traversée de la Méditerranée très dangereuse sur l’embarcation de fortune. Une “expérience terrifiante” pour le jeune homme, qui a toutefois réussi à atteindre l’Espagne sain et sauf et à rejoindre Paris. En tant que mineur non accompagné, il a été pris en charge par l’aide à l’enfance et a été transféré à Rennes à cause du manque de places dans les structures parisiennes. Dans la ville bretonne, il a appris à parler français et a fait plusieurs stages professionnels avant de se découvrir une vocation dans le métier de boulanger.

Souleymane est menacé d’expulsion

En 2020, Souleymane a commencé un CAP boulanger. Grâce à son brillant parcours et à sa très bonne maîtrise du français, le Guinéen a obtenu un contrat d’apprentissage avec une boulangerie de Rennes dans laquelle il continue de travailler en tant qu’apprenti trois ans plus tard.

“En 2022, il a terminé sur le podium d’un concours qui opposait les 500 meilleurs apprentis de toute l’enseigne. C’est vraiment un gamin incroyable, on a de la chance de l’avoir. À 20 ans, il ouvre régulièrement la boulangerie tout seul tôt le matin, on lui fait totalement confiance”, ont confié les patrons de Souleymane, Margaux et Olivier Cothenet.

À la fin des études de Souleymane, les gérants de la boulangerie souhaitaient l’embaucher en CDI, mais la justice en a décidé autrement. Souleymane a appris que sa demande de titre de séjour en France a été rejetée alors que son dossier était très solide. Désormais, le jeune homme est menacé d’expulsion et n’a plus le droit de travailler en France. Si la demande de Souleymane a été refusée, c’est parce que les empreintes digitales du jeune homme lui ont été volées à Dakar pour créer de faux papiers d’identité.

La bataille des gérants de la boulangerie

Face à cette décision injuste, les patrons de Souleymane ont décidé de ne pas se laisser faire et se battent pour que leur apprenti puisse rester en France. Ils continuent de le faire travailler dans leur commerce, à leurs risques et périls.

“On est dans l’illégalité la plus totale. Il est dans les effectifs, on le rémunère alors qu’on a plus le droit de l’employer mais il était hors de question de se séparer de lui”, ont affirmé les patrons de la boulangerie.

Une pétition en ligne a été lancée pour faire connaître l’histoire de Souleymane et lui permettre de rester en France. Le jeune homme a reçu un énorme soutien puisque la pétition a déjà récolté près de 25 000 signatures.

“Ça fait du bien de se sentir soutenu. C’est grâce à mes patrons et mes collègues si j’en suis là aujourd’hui. J’ai trouvé une deuxième famille dans cette boulangerie et j’ai vraiment envie d’y rester et de continuer à progresser dans mon métier”, a confié Souleymane, touché.

Aujourd’hui, Souleymane ne perd pas espoir et a décidé de faire appel à la décision de la justice.