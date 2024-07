Lourdement endetté et contraint de fermer boutique, un boulanger reçoit l'aide inespérée d'un casino

Dans le haut-Rhin, un casino n’a pas hésité à rembourser les dettes d’un boulanger. Un geste qui a permis de sauver 25 employés.

C’est ce qu’on appelle un sacré coup de pouce. David Pichot est un boulanger basé à Blotzheim, une commune située dans le Haut-Rhin.

Comme le précise France Bleu, ce gérant de sept boulangeries a vécu un énorme coup dur lorsque son abonnement annuel EDF est passé de 25 000 à 90 000 euros en raison de la hausse des prix de l’énergie.

Résultat : il n’arrivait plus à passer ses factures d’électricité. Début juin, le chef d’entreprise s’est fait couper le courant et EDF lui a demandé de rembourser une partie de sa dette, soit près de 30 000 euros.

Face à cette situation, David Pichot n’a pas eu d’autre choix que de fermer ses boutiques, laissant ainsi 25 employés au chômage.

Pour payer ses dettes plus rapidement, le boulanger a lancé une cagnotte Leetchi pour récolter 30 000 euros. Mais ce n’est pas tout ! Il a aussi alerté la presse locale pour raconter son histoire, expliquent nos confrères de France Bleu.

Le boulanger reçoit un coup de pouce inattendu

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’artisan était loin de se douter qu’un miracle allait se produire. En effet, le Grand casino de Bâle (Suisse) a décidé de lui venir en aide de la plus belle des façons.

L’établissement lui a envoyé un chèque de… 90 000 euros ! Une très belle somme qui a permis à David Pichot d’éponger ses dettes. Depuis, le boulanger n’en revient toujours pas.

«C'est un cadeau tombé du ciel. J'ai été contacté par le casino suite aux articles dans la presse. Le directeur est venu me voir directement à Blotzheim pour m'annoncer qu'il voulait payer la totalité de la facture. On ne s'y attendait pas du tout. On est très heureux de solder cette facture si facilement (…)», a-t-il expliqué auprès de France Bleu.

Avant d’ajouter : «On n'a pas encore réalisé, ça fait 20 ans qu'on existe, on est là dès 4h du matin. On a reçu beaucoup de messages de soutien des clients qui sont ravis d'avoir à nouveau les magasins ouverts».

Comme il le précise, ses boulangeries ont pu rouvrir et ses salariés sont retournés au travail.