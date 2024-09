Dans le cadre de la campagne « Life is Better », la chanteuse Louisette s'essaye au théâtre d'improvisation.

On ne vous présente plus Louisette !

Nouvelle figure prometteuse de la pop française, la jeune femme cartonne en effet depuis quelque temps au sein du duo « Louisette & Amaury », qu’elle forme avec son compère DJ, Amaury. Née d'une rencontre virtuelle ayant découlé sur un coup de cœur artistique, la complicité entre ces deux-là résonne comme une évidence lorsqu'on les écoute.

Solaire et spontanée, Louisette s’est d’abord fait connaître sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et TikTok, où elle a pris l’habitude depuis des années de poster des vidéos humoristiques dans lesquelles sa bonne humeur fait mouche.

Mais d’où lui vient cette pêche d’enfer ? Très certainement des fruits et légumes qu'elle consomme au quotidien, non sans un certain plaisir. Un goût prononcé pour les produits de la terre qui l'a naturellement conduite à participer à une campagne européenne, intitulée « Life is Better », dont le but est de rappeler à quel point il est important de manger régulièrement des fruits et légumes frais.

La chanteuse Louisette improvise pour la bonne cause

Devenue ambassadrice de cette campagne qui lui tient à cœur, Louisette s'investit pleinement dans le projet. Après nous avoir d'abord chanté les louanges des bananes qu'elle aime tant, elle a ensuite relevé le défi d'écrire une chanson sur le thème des fruits et légumes, avec une liste de mots imposés. Un challenge relevé d'ailleurs avec brio !

Aujourd'hui, elle continue de jouer le jeu en participant cette fois à quelque chose de totalement différent : le théâtre d'improvisation sur le thème, bien sûr, des... fruits et légumes. Vous l'aurez deviné. Et elle y a, semble-t-il, pris goût comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous.

À la fin de cet exercice de style, Louisette et ses partenaires d'un jour ont pu apprécier les délices d'une jolie corbeille de fruits, apportée par la jeune chanteuse.

Après tout, les fruits et légumes et l'improvisation ne sont pas si éloignés, car ce sont, chacun à leur manière, des invitations au plaisir qui entraînent un cocktail d'émotions.

Crédit photo : Les Fruits et Légumes Frais

Pour rappel, 25 % des Français disaient avoir consommé au moins 5 portions de fruits et légumes par jour en 2016 selon le CREDOC (Centre De Recherche Pour L'étude Et L'observation Des Conditions De Vie). À titre de comparaison, ils étaient 31% en 2010 (31 %), soit une baisse de 6 %. Chez les enfants, le chiffre est même encore plus alarmant puisque 40 % des plus jeunes ne mangent pas de fruits et légumes au quotidien.

D'où l'importance de cette campagne « Life is Better » car une vie pleine de fruits et légume à toute heure rime avec infinité de saveurs.