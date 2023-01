« Ma vie, c'était le piano » : à 108 ans, cette pianiste joue toujours, plus d'un siècle après avoir commencé

Portrait d’une pianiste centenaire dont la longévité n’a d’égal que la justesse de son jeu.

Quand on a la chance d’avoir une passion, celle-ci nous accompagne généralement pour la vie.

Colette Maze peut en témoigner !

À 108 ans, cette femme continue ainsi de jouer au piano, plus d’un siècle après avoir découvert cet instrument qu’elle aime tant.

À 108 ans, elle joue toujours du piano avec passion

Née à Paris en 1914, Colette a en effet découvert le piano à l’âge de 4 ans en voyant des petits camarades s’exercer. Depuis, elle n’a plus jamais quitté son instrument fétiche qui lui procure toujours autant d’émotions aujourd’hui.

« Il y avait des petits garçons qui jouaient et moi, avec un doigt, je reproduisais des chansons. Alors on m’a dit ‘tiens, plutôt que de jouer à la poupée, va au piano’ », raconte-t-elle ainsi dans un reportage que lui a consacré France Info.

Rejetée par une maman trop sévère qui ne lui manifestait aucune marque d’affection ni d’amour, Colette s’est très vite réfugiéé dans la musique, se jetant corps et âme dans la pratique du piano.

Pianiste reconnue, elle a développé son jeu aux côtés d’Alfred Cortot - considéré comme l’un des plus grands interprètes du XXe siècle - et a même enregistré quatre albums de chansons empruntées aux répertoires des plus grands compositeurs, comme Claude Debussy ou encore Robert Schuman.

« Ma vie, c’était le piano » résume ainsi Colette Maze qui consacre encore 4 heures par jour à son instrument favori, malgré son âge avancé.

Véritable source d’inspiration pour de nombreuses personnes, la pianiste centenaire compte aujourd’hui de nombreux fans admiratifs sur les réseaux sociaux. Tous sont impressionnés par sa longévité, mais aussi sa vitalité et on peut le comprendre.

Comme quoi, la passion, ça conserve !

