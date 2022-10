Messieurs, voici nos conseils pour ne pas être déçus par vos sous-vêtements

Voici quelques conseils pour bien choisir vos sous-vêtements masculins.

En matière de dessous masculins, deux écoles existent : ll y a d’abord les personnes affirmant haut et fort qu’il ne faut pas dépenser des sous bêtement dans les sous-vêtements. Après tout, personne, à l’exception de votre moitié, ne les verra alors à quoi bon ? Et puis il y a les autres, ceux qui pensent au contraire qu’il ne faut pas lésiner sur les moyens pour protéger ses attributs.

Car oui Messieurs, vos dessous ne doivent jamais être négligés et vous méritez ce qui se fait de mieux.

Rien de tel en effet qu’un bon caleçon confortable ou encore un slip bien soyeux pour se sentir à l’aise en toutes circonstances.

Pour vous aider à faire un choix, on vous a sélectionné quelques-uns des plus beaux et agréables modèles d’une marque que vous connaissez sans doute, Le Slip français, véritable institution made in France dont la réputation n’est plus à prouver.

Crédit photo : Istock

Slip, boxer ou caleçon ?

Depuis 2011, l’enseigne propose ainsi des sous-vêtements hommes de qualité pour votre plus grand bonheur.

Des articles chic et confortables qui sont le fruit d’une saine collaboration avec près de 30 partenaires français, qui sont les dignes représentants du savoir-faire de l’industrie textile de notre pays.

Et parmi la multitude de choix que la marque peut proposer, il n’y en a pour tous les styles et nul doute que vous parviendrez à trouver votre bonheur.

Il y a bien sûr les incontournables boxers et autres caleçons mais aussi le slip que l’enseigne a toujours su magnifier, remettant ainsi au goût du jour ce sous-vêtement, trop longtemps victime d’une réputation injustifiée de vêtement ringard.

Les dessous proposés mettent à l’honneur tout le charme et l’élégance à la française, avec des modèles stylisés qui raviront les fortes personnalités ou d’autres, plus sobres et davantage épurés, qui conviendront peut-être mieux aux plus discrets d’entre vous.

Comptez au minimum 35 euros pour un slip. Un tarif qui peut paraître un poil exagéré mais c’est pourtant le prix à payer pour la qualité d’un sous-vêtement que vous garderez, sans l’ombre d’un doute, de très nombreuses années.

Car s’offrir un produit estampillé Le Slip Français, c’est avant tout investir sur le long terme tant le produit s’avère qualitatif.

Petite astuce pour votre budget : notez que le prix du slip est bien plus intéressant si l’envie vous prend d’en achetez en lot. Ainsi, une offre avec un pack de 5 slips vous est proposée au prix de 140 euros, soit 28 euros pièce. Ce qui représente une économie non négligeable.

Notez par ailleurs qu’il existe également des lots de 4 ou 3 articles.

Crédit photo : Istock

Avec tout ça, on en oublierait presque qu’il n’y a pas que le slip dans la vie ! Mais si vous êtes plutôt boxer et caleçon, pas de panique, la marque a tout ce qu’il vous faut en rayon.

Vous trouverez ainsi un large choix avec des modèles hauts en couleurs ou, au contraire, plus unis.

Pour l’achat d’un boxer, il faut compter en moyenne entre 40 et 45 euros. Idem pour les caleçons, dont la collection reste toutefois moins importante que pour les autres sous-vêtements.

Bien sûr, à l’image des slips, vous pouvez acheter des packs avec par exemple une offre minimum à 98 euros pour un lot de 3 boxers.

Dernière précision qui a son importance, beaucoup de sous-vêtements commercialisés par Le Slip Français sont confectionnés avec du coton issu de l’agriculture biologique. Un détail qui ne manquera pas de séduire les personnes les plus sensibles à la cause environnementale.

Enfin, sachez que les frais de livraisons vous seront offerts si votre panier dépasse les 90 euros.

Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire !