Un rappeur reproduit le meurtre de l'ukrainienne poignardée par un sans-abri dans un clip vidéo et fait scandale

Il y a quelques jours, le rappeur DaBaby a dévoilé deux nouveaux clips vidéo sur son compte X. Cependant, ces derniers reproduisent la scène de la mort d’Iryna Zarutska, une réfugiée ukrainienne assassinée dans un train aux États-Unis.

Le 22 août dernier, Iryna Zarutska, une jeune réfugiée ukrainienne âgée de 23 ans, a été mortellement poignardée par un sans-abri dans un train aux États-Unis. Le suspect, Decarlos Brown Jr, est âgé de 34 ans et en liberté malgré douze condamnations. Cet homme paranoïaque aurait délivré des mots glaçants pour justifier son geste.

Malgré le refus de la famille de la victime, la vidéo de l’assassinat d’Iryna Zarutska a fait le tour du monde, à tel point qu’un rappeur s’en est inspiré pour faire son nouveau clip vidéo. Il s’agit de Jonathan Kirk, alias “DaBaby”. En effet, il a dévoilé son nouveau morceau “Save Me” dans un clip où il reproduit les derniers instants de la jeune femme.

Il rejoue la scène dans un clip

Le clip de DaBaby a été dévoilé dans deux vidéos publiées sur son compte X. Sur la première, on peut voir de vraies images du meurtre d’Iryna Zarutska. Puis, on voit le rappeur assis dans un train en train de chanter. Derrière lui se trouve un acteur vêtu d’un sweat rouge à capuche, semblable à celui que portait le sans-abri. Une femme qui porte le même tee-shirt que la victime est également dans le train, afin de reproduire la scène à l’identique.

Dans le clip, le rappeur continue de chanter jusqu’à ce que l’homme en sweat rouge sorte un couteau et tente de poignarder la jeune femme. À ce moment-là, DaBaby intervient pour lui attraper la main et le faire sortir du train, sauvant ainsi la victime. Le dernier plan du clip vidéo est une capture d’écran d’une cagnotte en ligne GoFundMe pour la famille d’Iryna.

Crédit photo : @DaBabyDaBaby / X

Le rappeur s’est attiré les critiques des internautes en sortant ce clip vidéo, qui l’accusent d’avoir utilisé une scène horrible et les derniers instants d’une femme pour faire vendre sa musique. La plupart des commentaires affirment ne pas comprendre l’intérêt d’imiter un meurtre récent. Certains internautes ont qualifié le rappeur de “dérangé” et affirment qu’il a “perdu la tête”. Si d’autres l’ont félicité pour avoir “attiré l’attention sur cette tragédie”, ils estiment qu’il y avait d’autres meilleurs moyens de le faire.