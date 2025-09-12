Meurtre d'une réfugiée ukrainienne : les mots glaçants du sans-abri pour justifier son geste

Trois semaines après le meurtre effroyable d’Iryna Zarutska, dans un train à Charlotte (États-Unis), des enregistrements audios révèlent un échange très troublant entre le suspect Decarlos Brown et sa soeur lors de sa détention.

Qu’est-ce qui a poussé Decarlos Brown à poignarder sauvagement Iryna Zazutska, dans un train à Charlotte, le 22 août dernier ? La vidéo du meurtre a fait le tour du monde et, depuis, les raisons qui ont conduit à ce drame restent encore assez floues.

ABC News a mis la main sur des enregistrements audio d’une conversation entre le principal suspect et sa soeur, plusieurs jours après son arrestation. Un échange qui permet de découvrir que l’état mental de Decarlos Brown, 34 ans, est plus qu’instable.

Crédit photo : Charlotte PD

Un homme paranoïaque

En effet, au cours de leur conversation, Decarlos Brown révèle à sa soeur Tracey qu’il croit que le gouvernement a planté des « matériaux étrangers » dans son corps et a finalement pris le contrôle de ses actions.

« Je me suis blessé à la main, en la poignardant. Je ne connais même pas la dame. Je n’ai jamais dit un mot à la dame du tout. C’est effrayant, n’est-ce pas. Pourquoi quelqu’un poignarderait quelqu’un sans raison ? J’ai l’impression que la matière utilisée dans mon corps a poignardé la dame. Tu sais, ce n’est pas moi, je parle sans raison ? Mais puisqu’ils ont fait ça, maintenant ils doivent enquêter sur les matériaux dans mon corps auxquels j’ai été exposé. »

Sa sœur a ensuite demandé pourquoi Iryna Zarutska était spécifiquement ciblée, étant donné qu’elle était une réfugiée d’Ukraine. Il a répondu à la troisième personne en disant « qu’ils venaient s’en prendre à elle ». Il a précisé que quiconque « travaillait sur les matériaux dans son corps » s’en prenait à la jeune femme de 23 ans.

Crédit photo : Iryna Zarutska

Sa sœur a également demandé où il allait avant l’attaque et il a répondu qu’il allait à l’hôpital pour leur dire de se débarrasser du matériel pour « arrêter de devenir fou ».

Des propos étranges et glaçants que Tracy tente d'expliquer au Daily Mail. Elle a évoqué la santé mentale de son frère, ainsi que son historique psychiatrique, assurant qu’il n’aurait jamais dû être dans la rue.

Un historique psychiatrique alarmant

En effet, elle a raconté avoir voulu faire admettre son frère à l’hôpital plusieurs fois au fil des ans en raison d’une détérioration de sa santé mentale, mais il était souvent libéré après 24 heures.

« J’ai vraiment l’impression qu’il n’aurait pas dû être dans la rue du tout. Je vais être honnête. Je ne blâme personne pour ses actions, sauf l’État. Je blâme l’État de l’avoir laissé tomber. Lorsque vous avez des personnes atteintes de maladie mentale qui demandent de l’aide, que vous leur faites passer des tests et que vous voyez clairement qu’elles souffrent d’une psychose aiguë, vous ne les laissez pas retourner dans la société. C’était un risque élevé. Il n’était pas sain d’esprit. Il n’était pas en sécurité pour la société. Nous savons à quoi il a dû faire face ces trois dernières années et maintenant une femme innocente est morte. »

Au total, Brown a été arrêté 14 fois dans le passé, y compris une arrestation en janvier, après laquelle il était persuadé que la police lui avait implanté une puce.

Crédit photo : Charlotte CATS

Auprès de ABC News, Michelle Dewitt, la mère du suspect confirme la dégradation de l’état mental de son fils, qui a été diagnostiqué comme schizophrène mais refusait de suivre son traitement. Elle a tenté de le faire interner dans un hôpital psychiatrique mais l'établissement aurait refusé, manque de place.

Elle est alors allée au tribunal pour déposer une requête pour que son fils obtienne de l’aide. À la suite de cela, un établissement de santé mentale a gardé Decarlos Brown pendant 14 jours, mais l’a finalement libéré. Elle a dit qu’elle avait espéré garder son fils sur un emploi du temps et créer une routine pour lui, mais cela n’a pas fonctionné après qu’il ait arrêté de prendre ses médicaments. Résignée, sa mère avait alors arrêté de s'occuper de lui, le laissant à la rue, pour le destin que l'on connaît tous.