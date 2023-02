« Mon petit ange s'est envolé » : Églantine Éméyé annonce le décès de son fils autiste et polyhandicapé dans un message bouleversant

L’animatrice Églantine Éméyé a annoncé la mort de son fils qui souffrait d’un autisme sévère.

Les mots sont sobres et touchants.

« Cette nuit, à minuit, mon petit ange, mon voleur de brosses à dents, mon petit lion au regard si doux, s’est envolé vers les étoiles, après 13 jours de lutte. Je n’ai plus de mots… Seulement une immense douleur et l’amour infini que j’ai pour lui. Mon Samychou, je t’aime… Pour toujours. Ta maman a le cœur brisé, mais elle sait que tu n’auras plus jamais mal ».

C’est avec ce message bouleversant, posté ce lundi 20 février sur Instagram, que l’animatrice Églantine Éméyé - connue pour sa participation à l’émission « Le Monde de Jamy » sur France 3 - a annoncé la mort de son fils Samy, 17 ans.

Victime d’un AVC dès son plus jeune âge, l’adolescent, polyhandicapé, souffrait d’un autisme sévère mais aussi d’épilepsie. Des pathologies qui rendaient son quotidien et celui de sa famille extrêmement difficile, comme l'avait confié l’animatrice par le passé.

« Je pense qu’il fait partie des cas les plus difficiles. Il hurle toute la journée et s’automutile en se cognant la tête contre les murs (…) on a été obligé de lui mettre un casque pour qu’il ne se blesse pas et de lui fabriquer un lit avec des barreaux entourés de mousse. Il a déjà cassé deux fois les fenêtres de l’appartement avec sa tête. Du coup, on devrait bientôt faire installer un vitrage spécial.. La vie quotidienne n'est vraiment pas facile pour moi ni pour son frère aîné, Marco. Heureusement, j'ai mon boulot qui m'aide à tenir la tête hors de l'eau. », racontait-elle ainsi dans les colonnes du Parisien en 2012.

Églantine Éméyé avait notamment évoqué son combat pour une meilleure prise en charge de la maladie de son fils en 2015 dans un livre intitulé « Le voleur de brosse à dents ».

L’ancienne miss météo de Canal +, qui avait commencé sa carrière à la télévision en 1999, avait également créé une association baptisée « Un pas vers la vie ».

Depuis l’annonce du décès de son fils, elle a reçu de nombreux messages de soutien de la part de célébrités et autres anonymes.