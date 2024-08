Églantine Eméyé partage un message touchant pour l'anniversaire de son fils décédé

L’animatrice de télévision Églantine Eméyé a partagé ce 5 août un touchant message adressé à son fils décédé, Samy.

Décédé le 20 février 2023 à l’âge de 17 ans, Samy, le fils de l’animatrice Églantine Eméyé a toujours lutté contre sa maladie. Polyhandicapé et atteint d’autisme suite à un AVC, le jeune garçon a toujours obtenu tout l’amour, l’espoir et la tendresse apportés par sa mère. Presque deux ans après cette terrible perte, Églantine Eméyé a partagé en la mémoire de son fils, un adorable post sur son compte Instagram à l’occasion des 19 ans qu’auraient fêté son fils ce 5 août 2024.



Crédit : BFMTV

Sur la Toile, l’animatrice a ainsi publié plusieurs photos en compagnie de son fils Samy. En légende, elle a écrit un poignant message : “5 août. Ça devrait être ton anniversaire. Celui de tes 19 ans. Où que tu sois, je le fêterai aujourd’hui, à coup de chocolat. Rien que d’entendre ce mot « chocolat » tu souriais. Tu savais que je t’installerais dans la voiture, tu adorais ça, et qu’ensuite, on se garerait, je prendrai ton fauteuil, et te ferai rouler jusqu’au café qui nous servirait. Tu en mettrais partout, mais avec une telle joie que tout le monde te pardonnerait.”

Crédit : Instagram

L’animatrice a ensuite complété son message de tendres mots d’amour :

“Merci à tous ces restos et cafés qui t’ont reçu avec patience… Cela fait déjà deux anniversaires que je dois fêter sans toi. Chaque nouveau jour m’éloigne un peu plus de toi et je ne le supporte pas. Que tu me manques mon amour ! J’espère que là-haut, tu es bien, et que tu veilles sur ton grand frère. Je suis sûre que tu le fais. Je t’aime. Et chaque jour de plus n’y changera rien.”