Dans cette vidéo touchante, une maman pleure de joie après avoir entendu son fils autiste parler pour la première fois

Récemment, une vidéo diffusée sur TikTok, dans laquelle on aperçoit une mère fondre en larmes après avoir entendu son fils autiste parler pour la première fois, a ému un grand nombre d’internautes.

Christy Rawls est la maman de Kai, un petit garçon autiste non verbal. Comme le précise le site Dynseo, «l’autisme peut se manifester avec des difficultés de communication qui peuvent aller jusqu’à l’impossibilité de communiquer verbalement».

Chaque matin, la mère de famille salue son fils en lui disant «bonjour», mais ce dernier ne lui répond jamais. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Christy était loin de se douter que Kai allait lui offrir la plus belle des surprises.

En effet, le petit bonhomme a prononcé ses tout premiers mots. Par chance, ce moment précieux a été capturé par la caméra de surveillance installée dans le salon.

Autism nonverbal mother happiness overload moment!!! I had an emotional moment this morning with my Kai. He's almost 7 & is considered non verbal. Well, this morning I did my usual "Good morning" & he finally said it back to me, TWICE, & with full emotion. I say it once then you hear him tell me it back 2 times. Edit:: I normally try not to react that way bc we know he can do it, so I try not to over praise BUT I've been saying this for 6 yrs & always say to him...."One day you're going to tell me it back homie"

Sur les images, on aperçoit Christy saluer tendrement son fils. Et comme chaque matin, la jeune femme se baisse au niveau de l’enfant pour lui dire bonjour sans rien recevoir en retour.

Sauf que cette fois-ci, Kai lui a répondu. Choquée, Christy a eu du mal à contenir ses émotions, mais cette dernière a fondu en larmes lorsque le garçon a réussi à répéter la phrase une deuxième fois. Une chose est sûre : mère et fils n’oublieront jamais ce moment émouvant.

La vidéo fait fondre les internautes

La vidéo, publiée sur le réseau social TikTok, est rapidement devenue virale. Au total, la publication a récolté plus de cinq millions de vues et des milliers de commentaires d’internautes émus.

Crédit Photo : Christy Rawls / TikTok

«Quoi de plus beau que la voix de son enfant», «Oh mon Dieu !», «J'avais une petite fille non verbale dans ma classe de maternelle et un jour, elle est arrivée et a dit mon nom. J'ai pleuré et j'étais si fière d'elle !», «Tu l'as fait maman !!! Tu lui as dit bonjour tous les jours sans abandonner. C'était évidemment mieux qu'un bonjour. C'était un matin parfait», peut-on parmi les nombreuses réactions.