Mort d'Alain Delon : attention à cette arnaque sur Facebook concernant son héritage

Sur Facebook, une publicité réalisée à l’aide de l’intelligence artificielle met en scène la voix d’Alain Delon promettant de donner l’argent de son héritage aux internautes qui daigneront participer à un jeu en ligne.

Disparu le 18 août dernier à. l'âge de 88 ans, Alain Delon reste vivant dans les cœurs et les esprits de ses nombreux fans.

Malheureusement, sur les réseaux sociaux, certains escrocs surfent sur l’émotion et le deuil afin d’extorquer de l’argent aux internautes, en se servant de la voix et de l'image de l’acteur.

Dès le lendemain de son décès, une arnaque utilisant son visage a ainsi commencé à circuler sur Facebook. Il s’agit d’une fausse publicité réalisée par une intelligence artificielle, dans laquelle l’acteur livre un message étrange :

"Si vous regardez cette vidéo, c’est que je suis déjà mort. Je vous donnerai 100 000 € si vous ne pouvez pas gagner dans mon casino en ligne (...) J’ai décidé de distribuer une partie de mon argent à tous les Français. Je pense que c’est la bonne chose à faire. Chacun pourra gagner 4 000 € dès le premier jour. J’espère que ma fille a déjà lancé cette application et que les gens ont déjà commencé à gagner…"

Crédit photo : Capture d'écran Facebook

Alain Delon utilisé à des fins d’escroquerie

Dans la suite de son message, l’acteur explique comment participer au jeu pour gagner de grosses sommes d’argent. Sur l’application, nommée "Casino Delon", on y aperçoit également le nom de sa fille Anouchka, comme instigatrice du casino. Bien évidemment, l’aubaine paraît trop belle et surtout totalement insolite et paradoxale quand on connaît l’aversion d’Alain Delon pour les réseaux sociaux.

Crédit photo : Capture d'écran Facebook

Les internautes avisés ont bien évidemment flairé l’arnaque en signalant la publicité sur Facebook. D’autant plus que ce n’est pas la première fois que l’image d’Alain Delon est utilisée par des escrocs pour des arnaques en ligne. Selon BFM TV, une autre publicité avait vu le jour sur Facebook, reprenant l’habillage de la chaîne publique France 24.

Dans cette fausse publicité, la présentatrice, dont la voix et le mouvement des lèvres avaient été modifiés par intelligence artificielle, évoquait "la dernière affaire d’Alain Delon". Là encore, il s’agissait de permettre à des internautes de recevoir 10 000 euros en cas d’inscription sur un casino en ligne.

Vous êtes prévenus !