Mort de Gene Hackman : cette chose écœurante, retrouvée dans sa maison, aurait causé son décès et celui de son épouse

On en sait désormais un peu plus sur l'environnement dans lequel vivaient Gene Hackman et sa femme, peu avant leur décès. Précisions.

« Un terrain propice à l’infestation de rongeurs ».

Tels sont les mots utilisés par des experts pour décrire la propriété de Gene Hackman et de sa femme, Betsy Arakawa, retrouvés morts à leur domicile de Santa Fe (Nouveau-Mexique), aux États-Unis, le 26 février dernier.

Une découverte importante qui pourrait bien corroborer la thèse soutenant que l'acteur américain et son épouse seraient décédés de causes naturelles, à une semaine d'intervalle.

Crédit photo : DR

La propriété de Gene Hackman et son épouse était envahie par les rats, peu avant leur décès

Dans un rapport publié par le service de santé publique de l’État du Nouveau-Mexique, on apprend ainsi que la maison du couple était partiellement infestée.

Plusieurs cadavres de rongeurs, mais aussi des nids, ou encore des gouttelettes d’urine et de salive, ont en effet été retrouvés à huit endroits différents de la demeure, précise le rapport que le site américain TMZ a pu se procurer. Des excréments ont notamment été retrouvés dans deux pièces à vivre ainsi que trois hangars. La présence de nombreux rongeurs a par ailleurs été décelée dans trois des garages de la propriété et les habitacles de deux véhicules, utilisés par l'acteur et sa femme, étaient également jonchés de déjections.

Le rapport stipule néanmoins que la maison principale du couple était, semble-t-il, épargnée par cette infestation.

Crédit photo : Associated Press

Cette présence accrue de nuisibles serait très certainement à l'origine de la mort des deux époux.

Pour rappel, Betsy Arakawa serait décédée le 12 février - soit 6 jours avant son mari - d’un hantavirus foudroyant, selon l'autopsie pratiquée sur sa dépouille. Provoquant des « syndromes pulmonaires », cette maladie extrêmement rare est transmise à l'homme par les... rongeurs. Cette transmission s'opère par le biais des « des gouttelettes de salive ou d’urine en suspension dans l’air », ou encore par « des poussières d’excréments ».