New York : 500 drones volent dans le ciel pour célébrer les 10 ans de Candy Crush

À New York, les habitants ont pu assister à un spectacle étonnant : 500 drones ont illuminé le ciel à l’occasion des 10 ans du célèbre jeu Candy Crush.

Grâce au développement des nouvelles technologies, les drones sont de plus en plus utilisés. On peut s’en servir comme loisir pour prendre de la hauteur et filmer des paysages magnifiques, mais ils peuvent également être un outil de sécurité.

Les drones sont notamment employés pour aider les pompiers en reconnaissance sur une intervention, filmer les plages de baignade susceptibles d’abriter des requins, et lutter contre les incendies pendant les périodes de sécheresse.

Cependant, les drones peuvent aussi être utilisés à des fins de divertissement, en remplaçant les feux d’artifice, mais aussi pour faire de la publicité. C’est ce qu’il s’est passé ce jeudi 3 novembre à New York.

500 drones dans le ciel new-yorkais

Pour fêter les 10 ans du célèbre jeu Candy Crush, la directrice marketing de la marque avait affirmé vouloir « transformer le ciel en l’écran le plus grand de la planète ». L’objectif a sans doute été atteint puisque 500 drones ont volé dans le ciel de New York au Liberty State Park, un endroit prisé par les photographes pour prendre des clichés de la Statue de la Liberté et l’île de Manhattan.

Pendant une dizaine de minutes, les drones ont volé dans le ciel et des centaines de points lumineux et colorés ont formé des dessins iconiques du jeu. Les spectateurs ont également pu voir le logo et le nom du jeu se former dans le ciel. Si ce spectacle impressionnant a ébloui certains habitants, il n’a toutefois pas fait l’unanimité.

Il est habituellement interdit de faire voler des drones au-dessus de la ville de New York. Pour l’occasion, l’entreprise Candy Crush a reçu une dérogation spéciale et a fait voler ses appareils au-dessus du fleuve Hudson. Pour certains, ce spectacle n’était rien d’autre qu’une pollution visuelle.

Un danger pour la faune

Pour d’autres, l’utilisation de drones au-dessus du fleuve représentait un danger pour la faune locale. Des défenseurs des animaux ont affirmé que les appareils ont pu déranger des oiseaux en provenance du Canada, qui utilisent la voie migratoire du fleuve pour voyager.

« L’Hudson est une voie de migration importante pour les oiseaux et heureusement, il faisait noir. Arriver comme ça sans penser aux impacts sur l’environnement et les oiseaux qui voleront dans le même espace aérien que ces drones est surprenant », a déclaré Dustin Partridge, directeur de la conservation et des sciences d’Audubon, un organisme qui lutte pour la protection de la faune et la flore à New York.

Bien qu’il ait été impressionnant, ce spectacle a mis en lumière les problèmes liés à l’utilisation des drones, qui pourraient devenir de plus en plus nombreux.