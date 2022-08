Olivia Newton-John, l'inoubliable Sandy de « Grease », est décédée des suites d'un cancer du sein à l'âge de 73 ans

Olivia Newton-John, dont le visage restera à jamais associé au film « Grease », est morte, emportée par un cancer du sein.

On a appris ce lundi 8 août le décès, à l’âge de 73 ans, de l’actrice et chanteuse anglo-australienne Olivia Newton-John, restée célèbre pour son rôle de Sandy Olsen dans la comédie musicale à succès « Grease », dont elle partageait l’affiche avec John Travolta en 1978.

La star, qui luttait depuis 30 ans contre un cancer du sein a finalement perdu son combat contre la maladie.

Elle s’est éteinte « paisiblement dans son ranch situé au sud de la Californie (États-Unis) entourée par sa famille et ses amis », a annoncé son mari, John Easterling sur le compte Instagram de la défunte.

Née le 26 septembre 1948 à Cambridge (Angleterre), Olivia Newton-John avait passé son enfance à Melbourne, en Australie, avant de retourner en Angleterre, à l’âge de 16 ans.

D’abord promise à une carrière dans la chanson, elle s’était distinguée très jeune, sur les ondes australiennes puis britanniques, connaissant très tôt le succès.

Après un premier single dès 1966, à seulement 18 ans, elle avait enregistré deux premiers albums très bien accueillis en 1970 puis 1971, avant de représenter le Royaume-Uni au concours de l’Eurovision en 1974, finissant quatrième d’une édition marquée par la victoire du groupe suédois Abba.

Olivia Newton-John traversera ensuite l’Atlantique pour tenter sa chance aux États-Unis, en Californie. Elle y connaîtra le succès en interprétant des titres country et western et remportera même plusieurs Grammy Awards.

Convoitée par le septième art, elle fera ensuite ses grands débuts au cinéma dans la comédie musicale « Grease », aux côtés de John Travolta. Sorti en 1978, le film sera un véritable succès planétaire, érigeant l’actrice de 30 ans au rang de superstar internationale.

Elle continuera ensuite sa carrière dans la chanson et dans une moindre mesure sur grand écran, avec plus ou moins de succès, tout en vivant retirée dans son ranch californien, entourée d’animaux.

Atteinte d’un cancer du sein en 1972, elle subira une mastectomie, puis deux récidives en 2013 et 2017. Elle était, depuis, pleinement investie dans la lutte contre cette maladie qui l’a finalement emportée, à l’âge de 73 ans.

Dévasté par son décès, son partenaire à l’écran John Travolta a tenu à lui rendre hommage sur Instagram.

« Ma très chère Olivia, tu as rendu nos vies tellement meilleures (...) Je t'aime tellement. Nous vous reverrons sur la route et nous serons tous à nouveau ensemble. Je suis à toi depuis le premier moment où je t'ai vu et pour toujours. Ton Danny, ton John », a ainsi écrit l’acteur de 68 ans, dans un message très touchant.