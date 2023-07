Caroline Receveur atteinte d'un cancer du sein, en larmes et le crâne rasé, elle s'adresse à ses fans

L’influenceuse a annoncé la triste nouvelle aujourd’hui, deux mois après avoir été diagnostiquée d'un cancer. Malgré les épreuves, elle se dit déterminée à guérir.

Crédit photo : DR

Caroline Receveur n’avait pas publié de contenu sur Instagram depuis le 10 mai dernier. Mais aujourd’hui, l’influenceuse qui s’est fait connaître dans les émissions de télé-réalité Secret Story et Les Anges s’est adressée à ses 5 millions d’abonnés.

Dans une longue publication accompagnée de photos et vidéos, Caroline Receveur annonce être atteinte d’un cancer du sein à un stade « agressif mais découvert précocement ». La jeune femme se livre à coeur ouvert sur son « quotidien ponctué d’allers retours à l’hôpital depuis l’annonce de [s]on cancer du sein il y a 2 mois ».

C’est à ce moment qu’elle avait indiqué à ses fans arrêter son business pour se « reconnecter aux choses importantes ».

« Ma guérison est déjà programmée »

La jeune femme est bien décidée à se battre et tient tout de même à rassurer ses admirateurs, précisant qu’elle est très bien entourée : « Sachez que malgré tout je vais bien. La force, l’amour et l’optimisme à toute épreuve d’Hugo [Philip, son mari, ndlr] me font appréhender chaque étape avec plus de légèreté et de rires ».

Dans le carrousel de photos et vidéos qu’elle partage avec ses fans, on y voit Caroline Receveur passer par toutes les émotions, tantôt triste et en colère, tantôt souriante et optimiste et durant ses séances de chimiothérapie.

Malgré cette dure épreuve, la jeune maman reste déterminée : « Je suis entre de bonnes mains, j’ai confiance, je suis entourée des gens que j’aime et ma guérison est déjà programmée dans ma tête et dans mon corps ».

Caroline Receveur conclut son message par ce conseil, « Profitez ! La vie est courte et imprévisible. Wish me luck [souhaitez-moi bonne chance] ».