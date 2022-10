Octobre rose : ces pompiers posent en soutien-gorge en soutien aux femmes qui ont connu une ablation du sein

Pour octobre rose, les pompiers volontaires de Sanguinet, dans les Landes, ont posé devant un camion de pompier… en soutien-gorge. Une démarche amusante et solidaire pour sensibiliser au cancer du sein.

Octobre est le mois dédié à la prévention du cancer du sein, une maladie qui a touché 2,3 millions de femmes en 2020 dans le monde. Pour sensibiliser à cette maladie et au dépistage, les actions se multiplient en France avec des interventions toutes plus originales et surprenantes les unes que les autres.

Crédit photo : iStock

C’est le cas dans les Landes, puisque les pompiers volontaires de Sanguinet ont partagé une photo inattendue sur les réseaux sociaux pour octobre rose. Sept pompiers, dont le chef de centre, posent fièrement devant l’un de leurs camions… en soutien-gorge.

Des pompiers posent en soutien-gorge

À visage découvert ou avec un casque de pompier sur la tête, ils sont cinq à porter un soutien-gorge tandis que les deux autres masquent leur poitrine avec un ballon rose et leur main. Le chef de centre, lui-même touché par la maladie dans son entourage, a fait de la prévention du cancer du sein une priorité. C’est avant tout pour sensibiliser au dépistage qu’il a décidé de prendre cette photo avec ses collègues.

« C’est une façon de soutenir celles qui connaissent l’ablation du sein », a affirmé le lieutenant Stéphane Dupuyau.

Crédit photo : Cis Sanguinet

La photo a été partagée sur les réseaux sociaux et a aussi été publiée dans le calendrier des pompiers 2022, qui soutient de nombreuses maladies.

« Cette photo est l’illustration de notre mois d’octobre, a déclaré Stéphane Dupuyau. En novembre, ce seront les filles qui auront une moustache pour movember, mois de la lutte contre les maladies de santé mentale, le cancer de la prostate et des testicules. »

Une belle façon de soutenir cette maladie à petite échelle. Pour rappel, le cancer du sein est la première cause de mortalité de cancer chez les femmes. S'il est pris à temps, ce cancer peut se soigner et c'est pour cette raison que la sensibilisation et la prévention sont importantes, afin de le déceler le plus tôt possible.