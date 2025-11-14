Une handicapée interdite d'entrer dans un supermarché à cause de son chien d'assistance, sa vidéo fait 6 millions de vues

Dans les Hauts-de-Seine, une femme en situation de handicap s’est vue refuser l’accès à un supermarché à cause de son chien d’assistance. Pour sensibiliser sur cette situation, elle a filmé la scène et la vidéo a été vue plus de 5 millions de fois sur les réseaux sociaux.

En France, la loi autorise les personnes en situation de handicap à entrer dans les commerces avec un chien d’assistance. Cependant, cette réglementation reste encore méconnue et cette ignorance pose de nombreux problèmes aux personnes concernées. C'est le cas de Kevin, un jeune handicapé moteur, qui s'est vu refuser l'accès à un magasin à cause de son chien d'assistance ou encore de cette femme qui s'est fait refouler d'un buffet à volonté à cause de la présence de son chien guide d'aveugle.

Crédit photo : iStock

Cette situation, Louanic Rousseau en fait souvent les frais. Cette habitante de Compreignac âgée de 29 ans est souvent confrontée à des problèmes vis-à-vis de son chien d'assistance.

Récemment, Louanic s’est rendue dans le supermarché E.Leclerc de Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine. Cette femme autiste doit se déplacer avec son chien d’assistance pour l’aider à se canaliser et à éviter les crises violentes. Cependant, les employés du magasin lui ont interdit l’accès au supermarché à cause de son chien.

Elle filme la scène

Si Louanic a déjà été confrontée à ce problème plusieurs fois, elle a décidé de réagir en filmant la scène. Sur les images partagées sur TikTok, on peut voir la jeune femme tenir son chien d’assistance en laisse, reconnaissable avec sa carte et son harnais. Un vigile l’interpelle en lui disant : “Madame, vous ne pouvez pas entrer avec le chien”. Elle explique alors à l’employé du magasin et à son supérieur qu’il s’agit d’un chien d’assistance, mais ces derniers ne veulent rien entendre.

“C’est un chien d’assistance. Je suis handicapée, j’ai besoin de mon chien. C’est comme un aveugle qui a besoin de son chien. Il a sa carte et c’est la loi”, explique Louanic dans la vidéo.

@louneverland Samedi 8 Novembre, Leclerc Gennevilliers, refus d'accès à mon chien d'assistance parce que je ne suis pas non voyante. ♬ son original - Lou Neverland

Sensibiliser sur son quotidien

Finalement, ce n’est que lorsque le responsable du magasin s’aperçoit que la jeune femme est en train de filmer la scène qu’il l’autorise à entrer avec son chien.

“Le vigile m’a interpellée pour m’interdire l’accès au magasin, précisant que si j’étais pas aveugle, je ne pouvais pas entrer avec mon chien. Il est pourtant en règle et possède une certification. C’est quand le responsable du magasin est venu et qu’il a vu que je filmais, qu’ils ont laissé entrer faire mes courses”, a expliqué Louanic Rousseau à La Montagne.

Crédit photo : @louneverland / TikTok

Si Louanic a décidé de poster la scène sur les réseaux sociaux, c’est avant tout pour sensibiliser sur cette situation encore méconnue, comme l’a prouvé la réaction des employés qui pensaient que les chiens d’assistance étaient réservés aux personnes aveugles.

“Mon objectif est surtout de sensibiliser. Je me déplace en permanence avec mon chien, et ce problème m’est déjà arrivé une dizaine de fois cette année. Contrairement à un aveugle ou à quelqu’un en fauteuil, dès qu’il s’agit d’un handicap invisible, le problème est systématique. Je n’en veux à personne car c’est surtout de la méconnaissance de la loi, avec des gens mal formés. Il faut agir auprès des directions des magasins”, a affirmé Louanic Rousseau.

Publiée sur TikTok, la vidéo est rapidement devenue virale puisqu’elle a été vue plus de 5 millions de fois. Une petite victoire pour Louanic.