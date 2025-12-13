Deux Pères Noël se battent dans un supermarché lors d'une dispute “digne de la mafia”

Par |

Deux Père Noël se battent dans un supermarché

À Bakou, en Azerbaïdjan, deux Pères Noël en sont venus aux mains dans un supermarché, sous les yeux des clients. Des agents de sécurité ont dû intervenir pour mettre fin à une querelle de territoire.

À une dizaine de jours de Noël, les Père Noël réinvestissent les endroits publics pour diffuser l’esprit des fêtes. Or, est-il possible qu’il y ait parfois trop de Père Noël au même endroit ? Dans l’idée, un seul Père Noël suffit afin de préserver l’illusion, auprès des enfants, qu’il n’en existe qu’un seul, et non plusieurs.

Clairement, quand il s’agit d’incarner le pourvoyeur de cadeaux que tous les enfants rêvent de rencontrer, il serait malencontreux d’en croiser deux au même endroit. Et ce genre de situation peut amener à des scènes plutôt cocasses.

Deux Père Noël se battent dans un supermarché

C’est ce qui s’est passé il y a quelques jours à Bakou, en Azerbaïdjan, dans un supermarché. Deux Père Noël se sont défiés physiquement sur fond d’une dispute de territoire.

Un Père Noël en trop !

Les deux hommes, habillés en Ded Moroz (la version russe du Père Noël), se sont bousculés non pas dans la neige mais près du rayon fruits. Un agent de sécurité a tenté d’intervenir mais a été repoussé par le Père Noël vêtu de rouge. L’autre, en blanc, a chuté avant de revenir à la charge.

Deux agents de sécurité supplémentaires ont finalement réussi à les séparer. Un témoin a décrit l’affrontement comme « une dispute territoriale digne de la mafia, pour savoir qui obtiendrait quelle zone ».

Bien heureusement, tout s’est terminé sans aller plus loin et personne n’a été blessé dans cet affrontement hallucinant.

