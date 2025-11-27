Les supermarchés Auchan vont devenir Intermarché et vont grandement baisser leurs prix

Bonne nouvelle pour les consommateurs : 294 supermarchés Auchan vont devenir Intermarché, ce qui va entraîner une importante baisse des prix. Explications.

C’est une grosse nouvelle dans le monde de la consommations. 294 supermarchés Auchan vont devenir Intermarché. Ce bouleversement est le résultat d’un partenariat entre les deux enseignes.

L’objectif pour Auchan est de relancer son activité puisque l’enseigne traverse une crise financière depuis plusieurs années et estime ses pertes à 147 millions d’euros. Ainsi, Auchan souhaite profiter de l’efficacité d’Intermarché, troisième distributeur de France, tout en conservant la propriété de ses magasins. Le chiffres d’affaires réalisé dans les supermarchés franchisés reviendra donc à Auchan.

Crédit photo : iStock

Relancer l’activité d’Auchan

En faisant cela, Auchan souhaite attirer de nouveaux clients dans ses rayons et relancer les ventes pour sauver son activité économique.

“Les fonds de commerce, l’immobilier restent propriétés d’Auchan, les salariés restent des salariés d’Auchan, et on travaillera sous enseigne Intermarché, qui nous livrera les marchandises, la politique commerciale, le concept magasin et qui approvisionnera les magasins. Les supermarchés bénéficieront d’emblée de l’ensemble des facteurs de compétitivité de l’enseigne Intermarché, y compris la capacité d’offrir des prix performants aux consommateurs, ce qui est indispensable dans un marché de plus en plus compétitif”, a expliqué Guillaume Darrage, directeur général d’Auchan Retail, à France Bleu.

Crédit photo : iStock

Une baisse des prix de 6%

Ce changement va avoir un impact sur les prix puisque Intermarché propose des prix plus bas. En effet, l'enseigne fait partie des supermarchés les moins chers, selon une étude de 2023. D'après des données révélées par BFMTV, l’indice des prix des magasins Intermarché est de 99 tandis que celui des supermarchés Auchan est au-dessus de 107. Ainsi, les consommateurs devraient observer une baisse des prix de 6% dans les rayons de leur magasin habituel.

Les magasins Auchan qui deviendront Intermarché vendront des marques nationales ainsi que des produits de marques distributeurs Intermarché comme Chabrior, Monique Ranou ou encore Pâturages. En revanche, il ne sera plus possible de retrouver la marque distributeur Auchan, reconnaissable par un petit oiseau rouge, puisque l’enseigne n’approvisionnera plus ces magasins. Une modification qui devrait être effective fin 2026.