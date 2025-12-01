Une mère d'accueil punit sa fille handicapée en l'enfermant dans la niche du chien, son voisin la filme et envoie la vidéo à la police

Dans l’État du Texas, aux États-Unis, une mère d’accueil a été interpellée après avoir été filmée en train de punir sa fille handicapée en l’enfermant dans la niche du chien.

La vidéo a choqué les internautes et les autorités de la ville d’Anson, dans le Texas (États-Unis). Kandy Thompson, une femme âgée de 60 ans, a fait l’objet d’un signalement de la part de son voisin.

Ce dernier a filmé la sexagénaire en train de punir sa fille handicapée, âgée de 22 ans, en l’enfermant dans la niche pour chien. Une scène qui aurait lieu, selon le voisin, assez souvent. Sur les images, Kandy Thompson apparaît portant un t-shirt où l’on peut lire : "Je suis une de ces folles".

Alors que le voisin confronte Kandy Thompson, on peut entendre, en arrière-plan, la jeune femme crier depuis l’intérieur du chenil. Le voisin continue de lui parler pour la rassurer jusqu’à l’arrivée de la police. "J’ai peur maman", peut-on entendre la victime dire dans la vidéo.

🇺🇸 États-Unis | Faits divers



🔴 Une vidéo choquante montre une voisine confrontant la mère d’accueil texane Kandy Thompson, après avoir découvert sa fille de 22 ans, en situation de handicap, enfermée dans une cage pour chien dans le jardin et criant :



« J’ai peur ».



📍 La… pic.twitter.com/dukqsVbSny — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) November 26, 2025

L’accusée avait accueilli 50 enfants en tant que famille d’accueil

Selon les enquêteurs, la jeune femme handicapée a expliqué être contrainte de rester "souvent" enfermée dans la niche. Kandy Thompson avait été arrêtée une première fois samedi puis relâchée lundi, mais de nouveaux éléments ont été découverts, entraînant une rafale de nouvelles charges.

La mère d'accueil est désormais poursuivie pour enlèvement aggravé, violences intentionnelles sur personne handicapée, séquestration illégale avec mise en danger d’un enfant, abandon d’enfant par négligence criminelle, voies de fait avec lésions corporelles et violences familiales.

Crédit photo : Capture d'écran X

Selon le Western Observer, Kandy Thompson et son défunt mari avaient accueilli plus de 50 enfants en famille d’accueil au cours des dernières décennies. La victime de 22 ans, dont ils avaient la charge, a depuis été retirée de son foyer et placée dans un environnement jugé plus sûr.