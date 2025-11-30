Un client de supermarché gronde des enfants, leur mère intervient et sa réaction fait le buzz

Une dispute entre un père de famille et une maman de deux enfants a éclaté dans un supermarché. Une vive altercation qui a suscité l’indignation des internautes.

Chacun pour sa pomme. Un père de famille en a fait l’amère expérience dans un supermarché. Il a raconté sa mésaventure sur le forum Reddit pour dénoncer le comportement surprenant d’une cliente.

Une dégustation gratuite tourne au vinaigre

Alors qu’il faisait ses emplettes avec son fils de deux ans, une dégustation gratuite de pommes a été organisée dans une allée du magasin.

« Il y avait une dame qui faisait goûter des échantillons qui était presque en train de finir de couper une pomme, donc j’ai attendu qu’elle ait terminé, comme quelques autres personnes », raconte le papa sur le réseau social.

Il ajoute :

« Dès qu’elle les a déposés sur la table, ces deux jeunes garçons, peut-être de 7-8 ans, se sont rués et ont pris tous les échantillons. J’ai été consterné. Tous les autres n’en revenaient pas non plus ».

L’attitude des enfants n’a pas manqué d’agacer l’auteur du message : « Est-ce qu’ils viennent vraiment de prendre tous les échantillons ».

Crédit Photo : iStock

Papa vs Maman

Agacé par leur geste, l’homme a donc décidé de les confronter. La maman des garçons, qui les attendait près du stand, a une réaction qui a laissé bouche bée le papa. Il raconte :

« J’ai marché vers eux et j’ai dit que c’était terriblement impoli de ne pas laisser d’échantillons pour que d’autres enfants puissent les goûter. Leur mère a entendu et m’a dit d’aller me faire foutre ‘' parce que c’est gratuit et que la dame en recouperait” ».

Si le principal concerné ne cautionne pas les propos de la mère, il ressent néanmoins une pointe de culpabilité vis-à-vis des enfants.

Crédit Photo : iStock

« Je me sens un peu mal parce que ce sont des enfants, et ce comportement a clairement été enseigné par leur mère sauvage. Les enfants avaient besoin d’entendre que c’était incroyablement impoli ».

Fort heureusement, tout a fini par s’arranger pour le papa. Comme il le précise, la « dame des échantillons en a coupé d’autres et m’a donné le premier pour que je puisse le donner à mon fils, donc tout s’est bien terminé ». En guise de conclusion, il dénonce un manque de savoir-vivre de la part de certains adultes.

« Je comprends, ce ne sont que des pommes, mais certains d’entre vous, les parents, sont fous ».

Les internautes défendent la réaction du père

Sa publication est devenue virale. Dans la section commentaires, nombreux sont les internautes qui se rangent du côté du père de famille. Selon eux, il a bien réagi en allant confronter les enfants.

Une personne a écrit :

« Tu n’es pas en tort. Ils ont été impolis, tout comme leur mère ».

Une autre personne a commenté :

« Reprendre les gens, y compris les enfants, pour un comportement clairement inapproprié, c’est acceptable ».

Crédit Photo : iStock

D’autres se montrent plus septiques :

« J’aurais probablement utilisé une phrase plus constructive, comme dire qu’ils ne sont pas très attentionnés ou demander s’ils s’étaient assurés que les autres clients pouvaient aussi goûter ».

Cet utilisateur partage le même point de vue :

« Si tu essaies vraiment d’apprendre quelque chose à quelqu’un, sois explicite. Sinon, même si tu as techniquement raison,exploser pour exprimer ta frustration n’est pas toujours la meilleure image ».

Et vous, qu’en pensez-vous ?