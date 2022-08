Orages, pluies torrentielles, inondations, de nombreuses villes de France touchées par des violentes intempéries (VIDÉO)

Des orages et des intempéries se sont abattus un peu partout en France ces dernières heures. Sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, les internautes ont partagé des images de la météo capricieuse. Petit florilège.

Crédit : Doctor-bass/ iStock

De Paris à Marseille en passant par Montpellier, pluies, orages et inondations ont effectué un passage remarqué. Dès dimanche 14 août au matin, des pluies diluviennes et de violents orages ont terni le paysage montpelliérain. Un mini-torrent de boue s’est même déversé sur la célèbre place de la Comédie, tandis que les égouts étaient déjà saturés à 9 heures. Placée en vigilance orange ce jour-là, la ville a vu 100 mm de pluie tomber en quelques heures seulement.

Un temps déchaîné qui contraste avec les sécheresse et la chaleur de ces dernières semaines.

À Marseille, c’est le Vieux-Port qui a été inondé ce mercredi 17 août après de fortes pluies. Comme l’indiquent La Provence et les internautes, des orages ont éclaté et la pluie s’est abattue dès 6 heures ce matin, provoquant un débordement de la mer sur la chaussée. En une heure, 33 mm de pluie seraient tombés « soit autant que ce qu’il est tombé entre le 6 mai et le 16 août », selon La Chaîne Météo. D’autres inondations ont également été signalées à Cassis.

Le vieux port de #Marseille inondé en raison du passage d'un violent orage ce matin. https://t.co/1i3CNJpEbz — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 17, 2022

Orage en cours sur #Marseille où il vient de tomber 33 mm d'eau en 1 h, soit autant que ce qu'il est tombé entre le 6 mai et le 16 août ! A #Cassis, avec 47 mm d'eau relevé entre 5 et 6h, des #inondations sont signalées (: https://t.co/4hHz1FPfaF) pic.twitter.com/yvnnMBWq6P — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 17, 2022

Cinq départements de l’arc méditerranéen sont toujours placés en vigilance orange pour des orages et de fortes pluies par Météo-France : l’Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Var.

A Marseille les jours de fortes pluies sont considérées comme des jours fériés improvisés #orages — Mister Amer (@ministereamer13) August 17, 2022

Les stations de métro inondées à Paris

Crédit : Vassilena Radanovic/ iStock

Le Nord n’est pas en reste, notamment la capitale. Mardi 16 août dans la soirée, de violentes intempéries et des orages ont déferlé sur la région parisienne. Placée en vigilance jaune, la capitale a été frappée par des orages « très intenses », indique Météo-France.

À cela, se sont ajoutées des rafales de vent des Champs-Élysées à la Tour Eiffel. La station située à son sommet a d’ailleurs enregistré des rafales à plus de 100km/h, précise Météo Express. Tout comme à Marseille, le trafic a été fortement perturbé puisque les stations de métro ont été inondées.

Cette météo instable n’est pas encore terminée prévient Météo-France qui indique que la situation est « fortement orageuse sur la France et en particulier sur le sud du pays où de violents orages sont attendus d’ici demain [mercredi 17 août, ndlr], avec de très fortes intensités de pluie, localement de la grêle et aussi de fortes rafales de vent ».

La Tour Eiffel avant l’orage ressemble à un fétiche #orages pic.twitter.com/z8qU9DkOSW — Sendoh (@_Caine19) August 16, 2022

J'aurais dû regarder les horaires des marées avant de sortir du boulot... #orages #paris pic.twitter.com/R5jI3xY5XF — Italiano vero (@Italianovero1) August 16, 2022