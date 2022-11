Pas-de-Calais : ils remportent 160 millions d'euros à l'EuroMillions et révèlent ce qu'ils veulent faire de leur argent

Dans le Pas-de-Calais, un couple très chanceux a remporté le jackpot à l’EuroMillions, puisqu’il a gagné la somme de 160 millions d’euros. Voici ce que le couple souhaite faire de son argent.

Depuis la création de l’EuroMillions en 2004, un couple français a décidé de jouer chaque semaine pour tenter de remporter un peu d’argent. Vivant dans le Pas-de-Calais, ce couple de sexagénaires n’a jamais rien gagné, jusqu’à ce que la chance frappe à sa porte.

Le 4 novembre dernier, les habitants ont remporté un énorme jackpot de 160 788 895 euros, soit le septième plus gros gain de la Française des Jeux.

« Je n’avais jamais rien gagné, a confié le vainqueur. Tant qu’à faire, j’aime autant que ce soit une grosse somme d’un coup ! »

Ils cachent leur ticket dans leur voiture

L’homme a réalisé qu’il avait gagné en assistant au tirage de l’EuroMillions à la télévision. Ainsi, il a vu tous ses numéros apparaître l’un après l’autre à l’écran. En attendant de récupérer leur argent, les heureux gagnants ont fait très attention à leur ticket pour ne pas le perdre. Quand ils partaient de chez eux, ils glissaient le ticket dans la boîte à gant de leur voiture, « au cas où la maison brûlerait ».

Quand ils ont appris qu’ils étaient millionnaires, ils ont tenu à prévenir leurs enfants… et leur chien ! En effet, ils ont glissé ces quelques mots à l’oreille de leur animal : « Il faut que tu te conduises correctement, tu es un chien de millionnaire maintenant. »

Une référence à une ancienne publicité du Loto

Avec son argent, le couple souhaite aider ses enfants, faire plaisir à ses proches et acheter deux maisons : l’une au bord de la mer et l’autre à la montagne. Les gagnants veulent également voyager, et pas n’importe comment ! Pour connaître leur destination de voyage, ils souhaitent recréer la scène de la célèbre publicité du Loto des années 2000 : en tournant un globe terrestre et découvrir leur destination au hasard.

Enfin, le couple ne souhaite pas arrêter de jouer. La preuve : dès le tirage suivant, le mari a à nouveau remporté 3,70 euros, pour son plus grand bonheur.