« Si on s'assoit dehors, on brûle », les sans-abri victimes de la chaleur extrême dans plusieurs villes de France

Face aux nombreuses vagues de chaleur qui s’abattent sur la France cette année, des associations dans tout le pays redoublent d’efforts pour venir en aide aux sans-abri.

Cet été, la France est confrontée à plusieurs vagues de canicule, avec des températures très chaudes s’élevant à plus de 35 degrés. Pendant ces périodes, il est recommandé de bien s’hydrater et de rester dans un endroit frais : des recommandations difficiles à suivre pour les personnes qui n’ont ni toit, ni argent.

Pour les sans-abri, la chaleur de l’été peut parfois être plus difficile à surmonter que le froid de l’hiver. Pendant la canicule, les SDF souffrent de déshydratation, et la chaleur peut également aggraver les maladies de la peau ou les infections.

Aider les sans-abri pendant la canicule

Pour aider ces personnes à survivre pendant les périodes de forte chaleur, les actions se multiplient partout en France. À Paris, plusieurs associations organisent des maraudes pour distribuer des bouteilles d’eau aux SDF. C’est le cas de l’association « La balade des lucioles » qui offre des boissons, de la nourriture et des vêtements aux personnes qui vivent dans la rue. Dans la capitale, la chaleur est très difficile à supporter, à cause de l’omniprésence du bitume et du manque de verdure.

« Si on s’assoit dehors, on brûle », a confié un jeune sans-abri à Paris.

Même chose à Montauban, en Occitanie, où des associations offrent des gourdes, de l’eau et des pare-soleils pour les personnes qui vivent dans leur voiture. En été, dans cette ville, la plupart des centres d’accueil sont fermés, et les sans-abri n’ont pas d’autre choix que de vivre dans leur voiture s’ils en ont une. Mais en été, la chaleur est étouffante dans les véhicules.

À Nice, un centre d’hébergement d’urgence habituellement ouvert la nuit a décidé d’accueillir les sans-abri la journée, jusqu’à la fin de l’alerte canicule. À cet endroit, les personnes dans le besoin peuvent profiter d’un endroit climatisé et de boissons fraîches.