Pendant les JO de Paris 2024, ressourcez vous au jardin Phytoxil, un espace détente au pied de la tour Eiffel

Coup de projecteur sur une espace détente éphémère qui proposera de nombreuses activités de bien-être à Paris, durant la période des JO.

Il n’y a pas que le sport dans la vie, il y a la détente aussi !

Alors que Paris s’apprête à accueillir les Jeux olympiques du 26 juillet au 11 août prochain, tous les regards seront tournés vers la capitale, où sont attendus plus de 15 millions de visiteurs. Un afflux massif pour les Parisiens, dont certains envisagent de déserter les lieux pour fuir l’effervescence et retrouver ainsi un calme... olympien.

Pour ceux qui n'auront pas cette chance, il existe une alternative tout aussi agréable qui permet de s'évader sans quitter Paris.

Le Jardin Phytoxil, une oasis de verdure pour se ressourcer au pied de la tour Eiffel

Dès demain, les Parisiens, mais aussi les touristes en quête de détente, pourront en effet se ressourcer au cœur du jardin Phytoxil. Installée au pied de la tour Eiffel, cette oasis de verdure est une véritable invitation pour une parenthèse de fraîcheur et de bien-être.

Une fois les portes du jardin franchies, vous pourrez ainsi profiter gratuitement d'activités inédites, mais aussi de plusieurs surprises dans un cadre verdoyant et agréable.

Le jardin proposera un parcours sensoriel ouvert à tous, afin que le public puisse profiter de multiples espaces et autres activités rafraîchissantes. Vous aurez par exemple accès à des animations au sein d'un joli potager pour découvrir des plantes aux vertus exceptionnelles et notamment celles dont certains extraits sont utilisés par Phytoxil pour confectionner ses fameux sirops pour la toux.

Vous trouverez également un espace détente avec une canopée ombragée, où vous pourrez vous relaxer au calme sur des canapés ou encore des fauteuils installés dans un espace végétalisé et très dépaysant. Les visiteurs pourront par ailleurs profiter des cours de yoga gratuits de Maryne Ares, les lundis, mercredis et vendredis à 9h. Pour y participer, rien de plus simple, il suffit de s’inscrire ici.

Pour celles et ceux qui souhaitent venir avec leurs enfants, pas de panique, des activités destinées aux plus jeunes seront par ailleurs proposées.

Enfin, un brumisateur géant en forme d’arche sera accessible pour vous rafraîchir en cas de forte chaleur.

Alors si vous envisagez une pause détente durant les JO, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire.