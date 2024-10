Ce couple partage une photo de randonnée, mais un détail effrayant affole les internautes

Deux randonneurs ont eu une belle frayeur, en découvrant un détail étrange sur l'une de leur photo.

Certains détails, que l'on qualifiera d'étonnants, se glissent parfois sur nos photos et cela donne lieu, la plupart du temps, à des clichés savoureux. Mais cela peut aussi donner quelques sueurs froides, surtout lorsque l'on s'aperçoit que quelqu'un ou quelque chose était à nos côtés sur le moment.

Un couple de randonneurs américains vient d'en faire l'expérience après avoir découvert un détail effrayant sur l'un de ses clichés.

Crédit photo : Duffy Springfield / Reddit

Un détail effrayant s'est glissé sur une de leur photo

Duffy Springfield et son compagnon ont eu en effet une belle frayeur en regardant une photo de leur escapade en montagne, dans l'État de Virginie-Occidentale. Une chose qu'ils n'avaient pas remarquée au préalable, leur a ainsi donné la chair de poule.

Retraçons les faits. Le jour de leur sortie en montagne, les deux tourtereaux se sont rendus sur un sentier isolé et peu fréquenté. Arrivés à un sommet, le couple décide d'immortaliser cette randonnée, en prenant une photo de la vue. Sur celle-ci, on peut apercevoir une sorte de stèle ou de borne, au premier plan. Jusqu'ici, rien d'anormal, mais lorsque l'on observe attentivement ce bloc et que l'on zoome dessus, on parvient à distinguer un détail qui fait froid dans le dos : une main ou plutôt quelque chose qui y ressemble fortement semble poser sur ce monticule. C'est en tout cas ce qu'explique Duffy qui a raconté cette anecdote troublante sur Reddit.

« Mon petit ami et moi ne savons vraiment pas quoi penser. Nous sommes allés dans un parc national en Virginie-Occidentale pendant la basse saison. D'après le garde forestier, nous étions les seuls pour la semaine et les premiers depuis longtemps. J'ai pris cette photo au sommet de la montagne. Derrière le bloc, il n'y avait rien, juste un ravin vers les bois en contrebas. On est en train de bugger ? Ça ressemble vraiment à une main » (Duffy Springfield)

Crédit photo : Duffy Springfield / Reddit

Il est vrai que l'on croit percevoir des doigts sur la droite. S'agit-il d'une main ou d'une ombre ? Difficile à dire, mais certains internautes ont leur théorie. « C'est peut-être un champignon, mais oui, ça ressemble vraiment à une main », a ainsi commenté un utilisateur de Reddit.

D'autres ont en revanche évoqué la possibilité qu'il s'agisse du... Bigfoot, la célèbre créature légendaire mi-homme, mi-singe, censée vivre dans les montagnes du Canada et des États-Unis

Le mystère demeure.