Des pompiers secourent un chaton à la tête coincée dans une roue de voiture

Captures d'écran

Un adorable chaton un brin curieux s’est retrouvé en bien mauvaise posture dans un garage américain.

Chat alors ! Lundi 22 septembre 2025, des pompiers de l’Illinois (États-Unis) ont réalisé un sauvetage pour le moins incongru.

Ce jour-là, deux hommes se sont présentés devant la caserne. Le duo portait une roue de voiture pas comme les autres. Et pour cause : un chaton avait la tête coincée dans l’un des trous de l’enjoliveur.

Capture d'écran montrant le chat coincé dans la roueCrédit Photo : Glenview Fire Department/Facebook

Les visiteurs ont informé les soldats du feu qu’une chatte errante avait récemment donné naissance à cinq petits dans leur garage, et que l’un deux était resté coincé dans la roue.

Face à cette situation, le lieutenant Render, ainsi que les agents Keogh et Chapman, ont pris les choses en main pour libérer la petite boule de poils.

Capture d'écran montrant le chat coincé dans la roueCrédit Photo : Glenview Fire Department/Facebook

Les pompiers utilisent du liquide vaisselle pour libérer le chaton

Fort heureusement, les sauveteurs ont réussi à extraire le bébé chat en utilisant un produit que l’on utilise tous.

« Il a fallu environ 20minutes à l’équipe E8 pour le sortir de là avec du liquide vaisselle (…) et de l’eau », Glenview Fire Department sur sa page Facebook.

Capture d'écran montrant le sauvetageCrédit Photo : Glenview Fire Department/Facebook

Sain et sauf, le chaton a retrouvé sa famille. Sous la publication, Karol Bakowski, l’un des deux hommes ayant amené l’animal aux pompiers, donne des nouvelles du jeune félin.

« Le chaton va bien et a retrouvé sa maman. Le lendemain, la mère est revenue chercher ses petits et les a emmenés en lieu sûr », explique-t-il dans un commentaire.

Avant cela, les membres du garage ont nourri les bébés avec du « lait maternisé pour chaton » et de la « nourriture molle ».

Capture d'écran montrant un pompier tenant le chatonCrédit Photo : Glenview Fire Department/Facebook

« Ce chat s'appelle “Yoda” en raison de son apparence lorsqu'il était mouillé. Les quatre autres frères et sœurs ont également des noms », a-t-il poursuivi.

Avant de conclure :

« Un grand merci aux pompiers de Glenview et à tous ceux qui ont aidé ! »

Source : People
Chaton Pompier Chat
