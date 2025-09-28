Des pompiers secourent un chaton à la tête coincée dans une roue de voiture

Un adorable chaton un brin curieux s’est retrouvé en bien mauvaise posture dans un garage américain.

Chat alors ! Lundi 22 septembre 2025, des pompiers de l’Illinois (États-Unis) ont réalisé un sauvetage pour le moins incongru.

Ce jour-là, deux hommes se sont présentés devant la caserne. Le duo portait une roue de voiture pas comme les autres. Et pour cause : un chaton avait la tête coincée dans l’un des trous de l’enjoliveur.

Crédit Photo : Glenview Fire Department/Facebook

Les visiteurs ont informé les soldats du feu qu’une chatte errante avait récemment donné naissance à cinq petits dans leur garage, et que l’un deux était resté coincé dans la roue.

Face à cette situation, le lieutenant Render, ainsi que les agents Keogh et Chapman, ont pris les choses en main pour libérer la petite boule de poils.

Crédit Photo : Glenview Fire Department/Facebook

Les pompiers utilisent du liquide vaisselle pour libérer le chaton

Fort heureusement, les sauveteurs ont réussi à extraire le bébé chat en utilisant un produit que l’on utilise tous.

« Il a fallu environ 20minutes à l’équipe E8 pour le sortir de là avec du liquide vaisselle (…) et de l’eau », Glenview Fire Department sur sa page Facebook.

Crédit Photo : Glenview Fire Department/Facebook

Sain et sauf, le chaton a retrouvé sa famille. Sous la publication, Karol Bakowski, l’un des deux hommes ayant amené l’animal aux pompiers, donne des nouvelles du jeune félin.

« Le chaton va bien et a retrouvé sa maman. Le lendemain, la mère est revenue chercher ses petits et les a emmenés en lieu sûr », explique-t-il dans un commentaire.

Avant cela, les membres du garage ont nourri les bébés avec du « lait maternisé pour chaton » et de la « nourriture molle ».

Crédit Photo : Glenview Fire Department/Facebook

« Ce chat s'appelle “Yoda” en raison de son apparence lorsqu'il était mouillé. Les quatre autres frères et sœurs ont également des noms », a-t-il poursuivi.

Avant de conclure :