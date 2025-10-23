Une ado de 13 ans se retrouve coincée dans un sèche-linge, des pompiers interviennent pour la libérer

Direction l’Autriche, plus précisément dans la commune de Mölding, où des pompiers sont intervenus pour un drôle de sauvetage.

Un incident surprenant. Lundi 13 octobre, des pompiers de Mölding, une municipalité autrichienne, ont réalisé une opération de sauvetage pour le moins insolite au cours de la soirée, rapporte le quotidien autrichien Kurier.

Pour des raisons qui restent encore à déterminer, une adolescente de 13 ans s’est retrouvée coincée dans le tambour du sèche-linge de ses parents, incapable de s’en extraire seule.

À l’arrivée des secours, cette dernière était en proie à la panique et se plaignait de douleurs, tandis que ses yeux se fermaient en permanence.

Un sauvetage délicat

Les sauveteurs ont d'abord tenté de sortir la victime sans utiliser d’outils techniques, en vain.

Face à l’urgence de la situation, les pompiers n’ont eu d’autre choix que de démonter l’appareil pour dégager la jeune fille en difficulté. Selon les informations de nos confrères, les sauveteurs ont dû utiliser des cisailles hydrauliques pour ôter la structure de la machine.

C’est dans ce contexte que l’adolescente a pu être secourue. Une fois libérée, elle a été transportée à l’hôpital. Celle-ci souffrait alors de douleurs au bras, mais aussi à l’épaule et au ventre.

Les pompiers de Mölding ont partagé des photos de l’intervention sur leur compte Instagram. Des images impressionnantes sur lesquelles on les voit extraire la malheureuse. Pour l’heure, aucun détail sur l'état de santé de la patiente n'a été communiqué.

Cette mésaventure rappelle celle vécue par un Chinois en 2016. Les faits s'étaient produits à Fuging, dans la province de Fujian. Le pauvre homme s'était en effet coincé la tête dans sa machine à laver alors qu’il tentait de réparer le tambour de l’appareil. Résultat : les pompiers avaient dû intervenir pour le libérer.

