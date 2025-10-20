Des pompiers découvrent le corps d'un homme âgé... mort depuis 12 ans dans son appartement

Ce samedi 12 octobre, des pompiers de Valence (Espagne) ont découvert le corps en décomposition de l’habitant d’un des appartements d'un immeuble, alors qu’ils intervenaient pour un dégât des eaux. Le cadavre serait décédé en 2013.

C’est une triste histoire qui nous alerte sur l’isolement des personnes âgées. À Valence, en Espagne, des pompiers ont fait une macabre découverte lors d’une intervention pour gérer un dégâts des eaux dans un immeuble.

Une canalisation bouchée suite à des précipitations intenses avait entraîné un reflux d’eau sur la terrasse du sixième étage, provocant des inondations chez des voisins.

Arrivés sur place, ils déploient leur échelle le long de l’immeuble avant d’apercevoir, de l'extérieur, une dépouille dans l’appartement justement situé au 6ème étage, d’où provient le dégât des eaux.

Crédit photo : iStock

Ils découvrent alors le cadavre d’un homme en état de décomposition avancée, laissant supposer qu’il était là depuis longtemps.

Le retraité n’avait plus de contacts avec sa famille

Selon la police, la victime, décrite comme “très solitaire”, était décédée depuis une douzaine d’années. Son corps, habillé, était “squelettique”, “momifié” et gisait au milieu de pigeons morts.

La dernière fois que l’Espagnol avait été vu était le 24 janvier 2013, jour où il s’était rendu à une réunion de quartier. Les forces de l’ordre estiment qu’il a trouvé la mort cette année-là.

« Il était marié mais s’était séparé il y a de nombreuses années. Ses enfants ne venaient pas le voir, il n’avait aucun contact avec eux, c’est pourquoi aucun membre de sa famille n’a donné de nouvelles ni demandé ce qui lui était arrivé. »

Crédit photo : iStock

L’homme, qui aurait aujourd’hui 86 ans, continuait à toucher sa retraite et les dépenses mensuelles telles que les charges, les impôts ou les factures d’énergie étaient automatiquement prélevées sur son compte bancaire. Une source proche de la police a fait savoir que l’hypothèse de la mort naturelle ou celle d’un accident était privilégiée, aux dépens de la piste d’une intervention extérieure.