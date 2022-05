Pour la première fois, une femme transgenre va tenter sa chance au concours Miss France

Cette année, une femme transgenre va tenter sa chance pour devenir Miss France. Une première dans le concours de beauté.

Crédit photo : @andreafuret_

Le concours de beauté Miss France pourrait évoluer et élargir ses critères de sélection. Sylvie Tellier, la directrice générale de Miss France, avait affirmé en 2019 qu’elle accepterait la participation de femmes transgenres au concours de beauté.

« Si une jeune femme transexuelle se présente à Miss France et que le public l’élit, on ne s’y opposera pas, parce que nous suivons le choix du public », avait-elle affirmé.

Cette déclaration a été confirmée par Alexia Laroche-Joubert, présidente du comité Miss France et directrice générale de l’émission en décembre dernier. Elle a en effet affirmé que le concours de beauté n’aurait « aucun problème » à intégrer des femmes transgenres. Cette idée pourrait devenir réalité grâce à la participation d’une jeune parisienne.

Une femme transgenre candidate à Miss France

Andréa Furet, âgée de 19 ans, va tenter sa chance pour le concours de Miss France cette année. La jeune femme n’est pas totalement inconnue du grand public puisqu’elle a joué dans le téléfilm « Il est elle ». Diffusé sur TF1, le film abordait le thème de la transidentité. En effet, Andréa Furet est une femme transgenre qui espère devenir Miss Paris 2022.

Si elle est élue, elle deviendra la première femme transgenre à participer à l’élection Miss France. Sa participation délivrerait un message de modernité et d’inclusion pour le concours souvent jugé rétrograde.

« Je pense que l’élection peut contribuer à faire évoluer les choses. Il n’y a qu’à voir l’élection de Vaimalama Chaves, qui est venue déconstruire ce physique type que l’on pouvait avoir d’une Miss », a affirmé Louïz, élue Miss Trans France 2021.

Au départ, 158 jeunes femmes ont candidaté pour le titre de Miss Paris 2022, et Andréa Furet fait désormais partie des 12 finalistes. Elle devra encore remporter deux élections avant de participer au show télévisé : une locale à Paris et une régionale pour décrocher le titre de Miss Île-de-France. Si elle y parvient, elle pourra suivre les pas de Diane Leyre, tenante du titre de Miss Paris et Miss France 2022.