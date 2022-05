Le père d'une enfant transgenre crée des bas de bikinis adaptés pour que sa fille se sente à l'aise

Pour aider sa fille transgenre à trouver un maillot de bain, un père de famille a décidé de créer sa propre marque de vêtements et de confectionner des bikinis pour les enfants transgenres et non binaires.

Jamie Alexander est le père de Ruby, une petite fille transgenre. À 11 ans, l’enfant a demandé à ses parents si elle pouvait porter un bikini comme les autres petites filles, et bien qu’ils aient accepté, elle ne trouvait pas de maillot de bain qui lui allait.

Crédit photo : @rubiesdad

Pour l’aider, son père a décidé de quitter son travail et de fonder sa propre marque de vêtements, Rubies. Avec son entreprise, Jamie Alexander confectionne des maillots de bain uniques et des bas de bikinis adaptés aux filles transgenres et aux enfants non binaires.

« Je voulais concevoir des vêtements qui ont la même sensation et la même apparence que ceux que portent les amis cisgenres de ma fille », a-t-il affirmé.

Des maillots de bain pour les filles transgenres

Les bikinis créés par Jamie Alexander sont vendus partout dans le monde. Les bas de bikinis sont conçus spécialement dans le but de ne pas avoir besoin de coque.

« Tout ce que j'ai vu était fortement marqué pour les personnes transgenres et avait un coussin matelassé sur le devant. Ils ne ressemblaient pas à des bikinis normaux. Je voulais créer un vêtement qui ressemble à un bikini normal et une marque qui résonne avec les enfants, et pas seulement avec les enfants trans », a expliqué Jamie Alexander.

Crédit photo : @rubiesdad

Les bikinis créés par le père de Ruby sont adaptés aux filles transgenres et aux enfants non binaires. Grâce à Facebook, ces maillots de bain se sont fait peu à peu connaître via des groupes de parents d’enfants transgenres, intéressés par cette initiative.

Jamie Alexander ne souhaite pas s’arrêter là et a d’autres projets pour le futur. Il souhaite notamment créer une serviette de plage ainsi qu’un bas de bikini taille haute, pour offrir plus de confort aux enfants. Il aimerait également proposer un service d’entraide.

« Au cours de l’année prochaine, ma mission est d’aider à connecter des enfants partageant les mêmes idées, a-t-il expliqué. Je prévois de créer une carte consultable de groupes de soutien LGBTQ+ locaux. Je veux connecter les parents et les enfants, afin qu’ils puissent se rencontrer en personne localement. »

Crédit photo : @rubiesdad