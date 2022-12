Provoquée par un kickboxeur américain qui lui montre ses 33 voitures de luxe, Greta Thunberg lui met un K.O. technique

Sur Twitter, Andrew Tate, influenceur et ancien kickboxeur américain, a tenté de provoquer directement Greta Thunberg. Elle lui a lâché une punchline qui l’a mis K.O.

Quelque soient les sujets, ils diviseront toujours et sur les réseaux sociaux, on peut lire toutes les opinions, de la plus censée à la plus discutable, sur un peu tout. Et quand on parle d’écologie, ne vaut mieux pas se frotter à Greta Thunberg.

On connaît la jeune suédoise, âgée de 19 ans, très vindicative lorsque l’on touche à la planète. Alors quand on lui montre qu’on en a clairement rien à faire de l’environnement, elle ne va pas vous rater.



Andrew Tate en a fait l’expérience ce mardi 27 décembre sur Twitter. L’ancien kickboxeur américain, aujourd’hui influenceur, aurait pu se passer de cette provocation. Mais bon, comme tout bon combattant qui se respecte, la provoc’ c’est son truc.

Hello @GretaThunberg



I have 33 cars.



My Bugatti has a w16 8.0L quad turbo.



My TWO Ferrari 812 competizione have 6.5L v12s.



This is just the start.



Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU — Andrew Tate (@Cobratate) December 27, 2022

Il a décidé de s'adresser directement à Greta Thunberg en se vantant de posséder une collection de 33 voitures de luxe ultra polluantes :

« Salut Greta. J’ai 33 voitures. Ma Bugatti a un moteur quad turbo de 8 litres et 16 valves. Mes deux Ferrari 812 competizione en ont un de 6,5 litres et 12 valves. C’est juste le début. S’il te plaît, donne-moi ton adresse mail comme ça je pourrai t’envoyer la liste complète de ma collection de voitures et leurs énormes émissions respectives ».

Pas le plus malin des messages, avec une photo de lui on on le voit en train de nourrir sa Bugatti d’essence.

La punchline de Greta Thunberg

La réponse de Greta Thunberg n’a pas tardé et a fait le bonheur de la twittosphère, avec un humour très grinçant : « Oui, merci de m’éclairer. Envoie-moi un mail à l’adresse [email protected]ètetoiunevie.com »

Il faut savoir que l’expression « small dick energy » (« énergie de petite bite ») vient en opposition à une expression populaire « big dick energy ». Cette dernière désignerait « un mélange entre le charisme et la confiance en soi, à quoi s’ajoute la capacité naturelle à faire en sorte que les autres se sentent bien » selon les Inrocks.

En d’autres termes « big dick energy » serait l’opposé de la masculinité toxique. Voilà pour la petite note sémantique !

En réponse, Andrew Tate a répondu « Comment oses-tu ? » en référence à l’un des célèbres discours de Greta Thunberg à l’ONU lors d’un sommet pour le climat en 2019.

Plus tôt dans la journée, il avait déjà publié un montage vidéo où il se moquait de ce discours. Il avait entrecoupé quelques extraits du discours et des scènes où il rie aux éclats au volant de ses bolides et d’un jet privé.

Pour rappel, Andrew Tate n’a plus que Twitter pour s’exprimer car il a déjà été banni de Facebook, Instagram, TikTok et YouTube à cause de discours haineux et misogynes. Il avait notamment déclaré dans une vidéo que « la place des femmes est à la maison, qu’elles ne peuvent pas conduire et sont la propriété d’un homme ». Bref, pas l'homme le plus élégant de la planète.