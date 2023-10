Après les punaises de lit, les punaises diaboliques et nébuleuses s'invitent dans nos maisons, mais qui sont-elles ?

En ce moment, on entend beaucoup parler des punaises de lit. Mais ces insectes ne sont pas les seuls à envahir nos maisons. À l'arrivée de l'automne, d'autres punaises débarquent. De quelles espèces s'agit-il et d'où viennent-elles ?

Les punaises de lit ne sont pas les seules à s'inviter dans nos maisons

Difficile de ne pas tomber sur un article qui parle des punaises de lit sur le net, ces jours-ci. Pourtant, ces insectes ne sont pas les seuls à s'inviter dans nos pièces de vie. D'autres punaises, différentes de celles qui envahissent nos lits et piquent, arrivent dès que les températures commencent à baisser. Les deux espèces que nous évoquons dans cet article présentent des comportements et modes de vie bien loin de ceux des punaises de lit.

Deux espèces différentes arrivent avec l'automne

La punaise dite nébuleuse a toujours été présente en France. En revanche, la punaise surnommée diabolique provient d'Asie. D'après les études menées sur les insectes venus d'autres continents, celui-ci serait arrivé en 2012.

À tort considérées comme des parasites, ces deux punaises sont polyphages. Cela signifie qu'elles se nourrissent de fruits et de graines. Pour résumer, elles ne s'intéressent pas aux humains et ne sont pas un danger.

Si elles sont plus nombreuses dans les maisons situées en bordure de forêts, elles sont également présentes en ville.

Comment les reconnaître ?

Ces deux espèces de punaises se ressemblent beaucoup. Mais il est possible de les différencier grâce à trois éléments. Sur ses ailes antérieures, la punaise diabolique dévoile de petites taches allongées tandis que ces marques ressemblent à des petits points sur la punaise nébuleuse. C'est d'ailleurs cette particularité qui serait à l'origine de son petit nom.

Autre différence notable : la nébuleuse possède une épine sur le ventre et celle-ci s'étend jusqu'en haut du corps. À savoir qu'à ce jour, les scientifiques ignorent l'utilité de cette particularité inexistante chez la punaise diabolique.

Enfin, toutes deux présentent des antennes noires parées d'anneaux blancs, mais seulement deux sont présents chez la punaise française tandis que sa cousine asiatique en possède trois.

Crédit photo : iStock

Que recherchent ces punaises dans nos maisons ?

Si ces punaises inoffensives se réfugient dans les maisons, c'est parce que la saison froide approche. En fait, elles cherchent l'endroit idéal pour hiberner. Dès lors que ces insectes trouvent un lieu chaud et sécurisé, ils s'installent et entrent en état d'hibernation. Autrement dit, ils se camouflent et ne bougent plus jusqu'au retour du printemps.

Avec l'arrivée des beaux jours, ces insectes s'en iront chercher de la nourriture.

Inutile de les neutraliser, ces insectes ne sont pas nuisibles

Les punaises diaboliques et nébuleuses sont inoffensives. Non seulement, elles ne se nourrissent pas de notre sang, mais elles ne piquent pas. Les seuls humains à les redouter sont les arboriculteurs. En effet, ces insectes peuvent dévorer les fruits dans les vergers.

Dans votre maison, ils ne sont donc pas gênants. Vous pouvez les remettre dehors si vous ne souhaitez pas les voir près de vous, mais vous devez savoir que ces punaises ne résistent pas au froid.

Autre information intéressante sur ces petites bêtes : pour repousser leurs prédateurs, elles diffusent une odeur désagréable. C'est là leur seule stratégie de défense.