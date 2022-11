Qatar : les immenses campings de préfabriqués situés au milieu du désert dénoncés par les supporters

Celles et ceux qui ont essayé de trouver un logement pour la coupe du monde au Qatar le savent, les chambres d’hôtel étaient prises d’assaut et hors de prix. De nombreux supporters se sont ainsi tournés vers camping de bungalows.

En effet, trouver un toit au Qatar pendant la période de la compétition était si compliqué que beaucoup de fans venus soutenir leur équipe nationale ont dû faire le choix d’aller dormir dans d’immenses villages éphémères de préfabriqués situés à la sortie des villes, souvent en plein désert. Et force est de constater que le standing et le confort ne sont pas au rendez-vous.

Si de nombreux supporters se disent agréablement surpris et globalement satisfaits de l’accueil qui leur a été réservé par l’Émirat du Qatar, tous ne peuvent pas en dire autant. Les fans, qui, faute de moyens ou de places ailleurs, ont opté pour les camps de bungalows n’en garderont certainement pas un bon souvenir. Pour 1200 euros la semaine (au lieu de 3000 euros la nuit pour une chambre en centre-ville), les fans ont le droit à un bungalow de chantier rénové mais mal fini.

Le camping made in Qatar

« On a une petite salle de bains. Les joints ne pas sont finis entre le sol et le plancher du bungalow. On a une fuite d'eau aussi au niveau des meubles. On a retrouvé des vis sur les tablettes. Le montage il a été fait un peu rapidement » ont confié Benoît et Bastien, des amis venus de Lorraine qui séjournent dans un bungalow d'à peine 10 mètres carrés pour deux. Et ce n’est pas tout. Le bruit des camions circulant sur l’autoroute à proximité ne s’arrête jamais, idem pour les grues qui travaillent toujours sur le camp, et pour couronner le tout, un nuage de poussière surplombe la zone.

