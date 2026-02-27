« Quand t'as la peau un peu plus foncée... » : quand Koba LaD évoque la différence de traitement entre lui et Pierre Palmade

Il y a trois ans, Koba LaD évoquait la différence de traitement par la justice entre lui et Pierre Palmade. Des propos qui font écho aujourd’hui alors que le comédien a retrouvé la liberté pendant que le rappeur croupit toujours en prison.

Ce vendredi 27 février, Pierre Palmade a retrouvé la liberté, trois ans après avoir provoqué un grave accident de la route en Seine-et-Marne. Même s’il a provoqué la mort d’un fœtus de six mois, alors qu’il était sous l’emprise de drogues, l'humoriste n'a cependant tué personne aux yeux de la loi. Condamné à 5 ans de prison dont deux fermes, en novembre 2024, il est donc déjà ressorti, n’ayant passé que 128 jours en prison et ayant passé le reste de sa peine sous bracelet électronique.

Crédit photo : AFP

À l’époque de son accident, l’affaire avait été largement commentée dans les médias. Invité chez Clique, l’émission de Mouloud Achour, Koba LaD s’était exprimé avec des propos qui résonnent encore aujourd’hui. En effet, le rappeur venait d’être libéré de prison après quatre mois d’incarcération suite à une bagarre en sortie de boîte de nuit. Dans le même temps, Pierre Palmade était déjà libéré sous bracelet électronique :

« J’ai suivi un peu. C’est la France gros, qu’est-ce que tu veux que je te dise ? Quand t’as la peau un peu plus foncée, c’est un peu plus dur. Moi, je sors d’une bagarre d’une boîte de nuit, j’ai pris quatre mois. Il a tué un enfant, il était sous je ne sais pas quoi, il est dehors. C’est la France. Je vais pas pleurer sur mon sort, on n’est pas tout blanc dans cette histoire. Je n’essaye pas de me comparer à lui, ça va me monter les nerfs. Moi, c’est moi, lui, c’est lui. Si lui n’est pas en prison, tant mieux pour lui, qu’est-ce que tu veux que je te dise ? Si Dieu le veut, la justice fera son travail correctement. Il est bien en tout cas, il a de la chance. Si maintenant, les gens peuvent être sous coke, sous alcool, tuer des bébés et ne pas aller en prison, tant mieux pour eux, gros. »

Koba LaD à propos de Pierre Palmade : « Il a tué un enfant, il était sous je-ne-sais-quoi, il est dehors. C’est ça la France » pic.twitter.com/nkoD48MGKc — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) September 12, 2024 La suite après cette vidéo

Le rappeur toujours en prison pour plusieurs années

Évidemment, le parallèle entre les deux affaires n'est pas toujours pertinent, car les casiers des deux personnes ne sont pas les mêmes, et le potentiel risque de récidive non plus.

Actuellement, Koba LaD est toujours en prison depuis septembre 2024, suite à un accident mortel dans lequel il était directement impliqué. Un drame pour lequel il a écopé de six ans de prison.

Crédit photo : Getty Images

Le rappeur d'Evry purge également une peine de prison de 15 mois fermes pour des faits de violences sur son ancien manager, et a aussi été entendu par la justice pour ses liens présumés avec Mohamed Amra et une possible implication dans son évasion. Ses multiples demandes de libération ont été refusées.