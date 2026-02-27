« Quand t'as la peau un peu plus foncée... » : quand Koba LaD évoque la différence de traitement entre lui et Pierre Palmade

Par |

Pierre Palmade et Koba LaD

Il y a trois ans, Koba LaD évoquait la différence de traitement par la justice entre lui et Pierre Palmade. Des propos qui font écho aujourd’hui alors que le comédien a retrouvé la liberté pendant que le rappeur croupit toujours en prison.

Ce vendredi 27 février, Pierre Palmade a retrouvé la liberté, trois ans après avoir provoqué un grave accident de la route en Seine-et-Marne. Même s’il a provoqué la mort d’un fœtus de six mois, alors qu’il était sous l’emprise de drogues, l'humoriste n'a cependant tué personne aux yeux de la loi. Condamné à 5 ans de prison dont deux fermes, en novembre 2024, il est donc déjà ressorti, n’ayant passé que 128 jours en prison et ayant passé le reste de sa peine sous bracelet électronique.

Pierre PalmadeCrédit photo : AFP

À l’époque de son accident, l’affaire avait été largement commentée dans les médias. Invité chez Clique, l’émission de Mouloud Achour, Koba LaD s’était exprimé avec des propos qui résonnent encore aujourd’hui. En effet, le rappeur venait d’être libéré de prison après quatre mois d’incarcération suite à une bagarre en sortie de boîte de nuit. Dans le même temps, Pierre Palmade était déjà libéré sous bracelet électronique :

« J’ai suivi un peu. C’est la France gros, qu’est-ce que tu veux que je te dise ? Quand t’as la peau un peu plus foncée, c’est un peu plus dur. Moi, je sors d’une bagarre d’une boîte de nuit, j’ai pris quatre mois. Il a tué un enfant, il était sous je ne sais pas quoi, il est dehors. C’est la France. Je vais pas pleurer sur mon sort, on n’est pas tout blanc dans cette histoire. Je n’essaye pas de me comparer à lui, ça va me monter les nerfs. Moi, c’est moi, lui, c’est lui. Si lui n’est pas en prison, tant mieux pour lui, qu’est-ce que tu veux que je te dise ? Si Dieu le veut, la justice fera son travail correctement. Il est bien en tout cas, il a de la chance. Si maintenant, les gens peuvent être sous coke, sous alcool, tuer des bébés et ne pas aller en prison, tant mieux pour eux, gros. »

La suite après cette vidéo

Le rappeur toujours en prison pour plusieurs années

Évidemment, le parallèle entre les deux affaires n'est pas toujours pertinent, car les casiers des deux personnes ne sont pas les mêmes, et le potentiel risque de récidive non plus.

Actuellement, Koba LaD est toujours en prison depuis septembre 2024, suite à un accident mortel dans lequel il était directement impliqué. Un drame pour lequel il a écopé de six ans de prison.

Koba LaDCrédit photo : Getty Images

Le rappeur d'Evry purge également une peine de prison de 15 mois fermes pour des faits de violences sur son ancien manager, et a aussi été entendu par la justice pour ses liens présumés avec Mohamed Amra et une possible implication dans son évasion. Ses multiples demandes de libération ont été refusées.

Suivez nous sur Google News
Pierre Palmade Prison

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur garantissent aux lecteurs une information vérifiée, pertinente et de haute qualité.

À lire aussi
Pierre Palmade
À peine sorti de prison, Pierre Palmade a purgé sa peine et revient au théâtre
Endroit où l'agression s'est produite
Attaqué au couteau avec sa copine, il tue l’un des agresseurs et écope de 12 ans de prison
Le premier ministre sénégalais
‭« Un acte contre nature‭ » : le Sénégal veut punir l’homosexualité de 5 à 10 ans de prison
Gardien de prison mettant les menottes à un prisonnier
Prison : les détenus pourraient être obligés de payer 32 euros par jour pour leur incarcération, un projet de loi qui divise
Le sourire de Jason Vukovich &agrave; son proc&egrave;s
Le «vengeur de l'Alaska» sourit alors qu'il est condamné à 28 ans de prison pour avoir tabassé plusieurs agresseurs sexuels