Prison : les détenus pourraient être obligés de payer 32 euros par jour pour leur incarcération, un projet de loi qui divise

Un député propose que les détenus français paient leur incarcération afin d’alléger les coûts des finances publiques les concernant. Les coûts s'élèvent aujourd’hui à 4 milliards d’euros chaque année. Cependant, la proposition fait débat à l’Assemblée.

Une participation financière pour les détenus…

Une proposition de loi a été enregistrée à l'Assemblée nationale le 2 décembre 2025 par le député Eric Pauget (droite républicaine). Sa proposition vise à « faire payer les frais d’emprisonnement aux détenus. » Selon nos confrères du Figaro, il s’agit de la quatrième proposition de loi sur le sujet depuis 2025.

La France fait face à une surpopulation carcérale : 85 373 détenus pour 62 668 places en prison, d’après le ministère de la Justice. Pour faire face à cette surpopulation, de nouvelles prisons doivent être construites et les anciennes rénovées. Mais tout cela a un coût. Et en attendant, les dépenses d’un détenu s’élèvent à 128 euros par jour, soit 47 000 euros par an. C’est dans ce contexte que le député a fait cette proposition :

« À l’heure où la France est confrontée à une exigence de rigueur budgétaire nécessitant des efforts exceptionnels de la part de nos concitoyens, et que notre société paye déjà le prix de l’insécurité, la question de la participation financière des détenus à leurs frais d’incarcération interroge la représentation nationale», justifie Eric Pauget.

… qui ne plaît pas à tout le monde

Cette proposition n’est pas si farfelue. Le concept existe déjà au Danemark et aux Pays-Bas. Pour Eric Pauget, il est plus que normal que les détenus participent financièrement aux dépenses qu’entraîne leur incarcération :

« Comme celui qui casse doit réparer, celui qui dort en prison doit participer à leur entretien, à leur construction et au renforcement de la sécurité des agents pénitentiaires. »

La proposition a trouvé écho auprès de membres du groupe UDR et du Rassemblement National. Même le député Christophe Naegelen, membre des indépendants à l’Assemblée nationale, partage l'idée. Dans sa proposition de loi datant de mars 2025, il prenait pour exemple le forfait hospitalier des malades (20 euros par jour) et des personnes âgées en Ehpad.

Un montant doit être fixé en fonction des revenus des détenus ou bien de leurs ressources personnelles ou de leur patrimoine, comme le suggérait la proposition de Christophe Naegelen. Le texte d’Eric Pauget propose un montant s’élevant à 32 euros par jour.

Cette proposition de loi avait déjà été évoquée par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, dans une lettre adressée à l’administration pénitentiaire, puis dans un entretien au 20 heures de TF1.

Enfin, la proposition ne plaît pas à tout le monde, notamment aux députés socialistes. Les débats promettent d’être houleux lors de l’étude du texte à l’Assemblée nationale.