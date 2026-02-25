Attaqué au couteau avec sa copine, il tue l'un des agresseurs et écope de 12 ans de prison

À Thiais, il y a six ans, un automobiliste a tué l’un de ses agresseurs, armé, lors d’une tentative de vol de sa voiture. Il vient d’être condamné à une lourde peine de prison par le tribunal.

Six ans après les faits, Pablo, qui avait poignardé son agresseur alors que celui-ci tentait de voler son véhicule, a été condamné ce vendredi 20 février à douze ans d’emprisonnement par la cour d’assise des mineurs du Val-de-Marne, rapporte Le Parisien.

Une agression violente

Ce sombre fait divers s’est produit dans la soirée du 1er octobre 2020, aux alentours de minuit.

Pablo, alors âgé de 20 ans, et sa compagne se trouvaient dans la BMW blanche du jeune homme, garée sur un parking à proximité d’un supermarché de Thiais.

Alors qu’ils attendaient un proche, deux jeunes se sont approchés d’eux de manière suspecte. Il s’agissait de Y., 17 ans, et Mayronn, 18 ans, tous deux originaires de Villejuif.

Très vite, le ton est monté : le duo s’en est pris à l’automobiliste, l’accusant de vivre à Créteil. L’un d’eux a alors lancé à Pablo : « T’es au courant qu’un mec de chez toi a niqué un gars de chez nous ? ».

C’est alors que Y. a sorti un couteau, menaçant le conducteur pour qu’il lui remette les clés de sa voiture, avant de lui porter un coup à la main.

Peu après, Pablo est parvenu à récupérer l’arme et a touché son agresseur à l’épaule. Dans la foulée, ce dernier a attaqué la petite amie du Cristolien, qui a reçu des coups.

La suite après cette vidéo

Malgré sa blessure, Y. a récupéré le clés de la voiture et a pris la fuite, avant de s’écrouler quelques mètres plus loin.

Parallèlement, Pablo se battait avec Mayronn, alors qu’il avait encore la lame en sa possession. Le jeune homme de 18 ans est décédé sur place, malgré l’intervention des sapeurs-pompiers, précisent nos confrères.

Pas de légitime défense

À la suite de ce drame, une autopsie a révélé cinq plaies au thorax, touchant le cœur, les poumons et le foie. L’examen a également mis en lumière deux lésions à la tête. Un morceau de la lame a été retrouvé dans la victime.

Poursuivi pour meurtre et tentative de meurtre, Pablo a été jugé la semaine dernière. Finalement, le juridiction a requalifié le meurtre en violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

À la barre, le mis en cause a expliqué sa version des faits, soulignant qu’il n’avait jamais voulu tuer Mayronn.

De son côté, son avocate, Me Olivia Richard, a rappelé que son client « était dans une posture de défense » et « répondait à une agression dont il était victime ». Enfin, elle a mentionné que Pablo n’était pas venu sur les lieux avec le couteau.

Mais les justifications n’ont pas convaincu la chambre de l’institution, qui a souligné la disproportion entre les blessures subies par le jeune homme et celles de ses agresseurs, ainsi que la gravité des coups de couteau portés, détaille le quotidien régional.

Pour sa part, Y. a été condamné à cinq ans de prison, dont trois avec sursis probatoire, pour la tentative d’extorsion avec arme visant Pablo et sa compagne.