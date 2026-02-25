‭« Un acte contre nature‭ » : le Sénégal veut punir l'homosexualité de 5 à 10 ans de prison

Le premier ministre sénégalais

Ce mardi 24 février, le gouvernement sénégalais a annoncé vouloir durcir les peines de prison contre les personnes homosexuelles. Si le projet de loi est validé, ces dernières risqueront 5 à 10 ans de prison.

Ces dernières années, plusieurs pays ont accordé plus de droits aux personnes LGBT. C’est le cas de la Thaïlande qui a récemment autorisé le mariage gay ainsi que l’Irlande du Nord qui a légalisé le mariage entre deux personnes du même sexe ainsi que l’avortement.

Un mariage gayCrédit photo : iStock

Cependant, ce n’est pas le cas partout. Au Sénégal, l’homosexualité est passible d’une peine de prison. Selon Le Monde, depuis plusieurs semaines, une série d’arrestations a lieu dans le pays, dont plusieurs célébrités, pour homosexualité présumée.

5 à 10 ans de prison

Ce mardi 24 février, le gouvernement sénégalais a annoncé vouloir durcir les peines contre les personnes homosexuelles. Actuellement, ces dernières risquent 1 à 5 ans de prison mais cela pourrait doubler puisque le gouvernement veut condamner l’homosexualité à une periode de 5 à 10 ans de prison.

“Toute personne qui aura commis un acte contre-nature sera punie d’un emprisonnement de 5 à 10 ans”, a déclaré Ousmane Sonko, le premier ministre sénégalais, selon des propos rapportés par Le Figaro.

Le premier ministre sénégalaisCrédit photo : AFP

“Un acte contre nature”

En plus de cela, une autre nouveauté est inscrite dans ce projet de loi, qui vise à définir la notion d’homosexualité dans le code pénal sénégalais.

“Tout acte sexuel ou à caractère sexuel entre deux personnes du même sexe constitue un acte contre nature. Tout personne qui aura fait l’apologie de l’homosexualité sera punie d’un emprisonnement de 3 à 7 ans”, a précisé Ousmane Sonko.

Pour le moment, ce projet de loi n’a pas été validé puisqu’il doit encore être soumis au vote des députés.

