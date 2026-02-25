‭« Un acte contre nature‭ » : le Sénégal veut punir l'homosexualité de 5 à 10 ans de prison

Ce mardi 24 février, le gouvernement sénégalais a annoncé vouloir durcir les peines de prison contre les personnes homosexuelles. Si le projet de loi est validé, ces dernières risqueront 5 à 10 ans de prison.

Ces dernières années, plusieurs pays ont accordé plus de droits aux personnes LGBT. C’est le cas de la Thaïlande qui a récemment autorisé le mariage gay ainsi que l’Irlande du Nord qui a légalisé le mariage entre deux personnes du même sexe ainsi que l’avortement.

Cependant, ce n’est pas le cas partout. Au Sénégal, l’homosexualité est passible d’une peine de prison. Selon Le Monde, depuis plusieurs semaines, une série d’arrestations a lieu dans le pays, dont plusieurs célébrités, pour homosexualité présumée.

5 à 10 ans de prison

Ce mardi 24 février, le gouvernement sénégalais a annoncé vouloir durcir les peines contre les personnes homosexuelles. Actuellement, ces dernières risquent 1 à 5 ans de prison mais cela pourrait doubler puisque le gouvernement veut condamner l’homosexualité à une periode de 5 à 10 ans de prison.

La suite après cette vidéo “Toute personne qui aura commis un acte contre-nature sera punie d’un emprisonnement de 5 à 10 ans”, a déclaré Ousmane Sonko, le premier ministre sénégalais, selon des propos rapportés par Le Figaro.

“Un acte contre nature”

En plus de cela, une autre nouveauté est inscrite dans ce projet de loi, qui vise à définir la notion d’homosexualité dans le code pénal sénégalais.

“Tout acte sexuel ou à caractère sexuel entre deux personnes du même sexe constitue un acte contre nature. Tout personne qui aura fait l’apologie de l’homosexualité sera punie d’un emprisonnement de 3 à 7 ans”, a précisé Ousmane Sonko.

Pour le moment, ce projet de loi n’a pas été validé puisqu’il doit encore être soumis au vote des députés.