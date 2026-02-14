Le «vengeur de l'Alaska» sourit alors qu'il est condamné à 28 ans de prison pour avoir tabassé plusieurs agresseurs sexuels

En Alaska, un homme a été condamné à 28 ans de prison pour avoir tabassé plusieurs délinquants sexuels. Mais en apprenant la nouvelle, il a été photographié en train de sourire à son frère.

Jason Vukovich est un homme qui a été condamné à 28 ans de prison. En 2016, il a utilisé le registre des délinquants sexuels de l’Alaska pour trouver des hommes qui avaient été arrêtés pour possession de pornographie infantile ou accusés de tentative d’agression sexuelle sur mineur.

Ainsi, Jason Vukovich a ciblé trois de ces hommes et s’est rendu à leur domicile. Il a pénétré par effraction dans les logements de ses victimes, les a volées et agressées. Selon Alaska News Source, lors de son troisième vol, il a notamment frappé l’homme à coups de marteau à quatre ou cinq reprises, alors que ce dernier essayait de se défendre.

28 ans de prison

Après trois agressions de ce genre, Jason Vukovich a été arrêté et condamné à 28 ans de prison, dont cinq avec sursis et cinq ans de mise à l’épreuve. Malgré cette lourde condamnation, il a été photographié en train de sourire durant son procès. La raison était peut-être la “fierté” d’avoir fait vengeance lui-même. Ce n'est pas la première fois que ce genre de chose se produit. En décembre dernier, un pédophile a été assassiné à sa sortie de prison.

Après son arrestation, Jason Vukovich a tenu à faire appel et a écrit une lettre dans laquelle il a expliqué avoir été victime d’agressions sexuelles dans son enfance. Il a justifié ses actes en mentionnant son trouble de stress post-traumatique qui, selon lui, était une circonstance atténuante qui n’a pas été prise en compte par les juges au moment de son procès.

Un homme vu en héros

Cependant, le tribunal a refusé la demande de Jason Vukovich. Si celui-ci n’a pas réussi à alléger sa peine, il s’est néanmoins attiré la faveur de certaines personnes. Dans son pays, il a été surnommé “le vengeur de l’Alaska” et certains habitants l’ont qualifié de héros, sous prétexte qu’il ciblait des délinquants sexuels.