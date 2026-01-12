Rolland Courbis, ex-joueur et entraîneur de football, devenu consultant vedette, est mort à l'âge de 72 ans

On apprend aujourd'hui le décès du célèbre consultant et ancien entraîneur de football Roland Courbis, mort à l'âge de 72 ans.

Il était l'un des visages les plus connus du football français.

Rolland Courbis, qui fut notamment l'entraîneur des Girondins de Bordeaux et de l'Olympique de Marseille, est décédé à l'âge de 72 ans.

Tout à tour joueur, coach puis consultant vedette, cet ancien défenseur né à Marseille (Bouches-du-Rhône), fort en gueule mais ô combien attachant, avait su se faire une place de choix dans le cœur des amateurs de football.

Après une honnête carrière de joueur, marquée notamment par des passages réussis à l'AS Monaco et au RC Toulon dans les années 1980, Roland Courbis avait ensuite embrassé une brillante carrière d'entraîneur, avant de bifurquer vers les médias, devenant un consultant apprécié du public.

D'autres informations à venir.