Où regarder la finale de la CAN en streaming ? (Sénégal vs Maroc)

Le continent africain s’apprête à vibrer. Ce dimanche 18 janvier 2026, le monde du football aura les yeux rivés sur Rabat, théâtre de l’affiche que tout le monde attendait : la finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Pour conclure cette CAN 2026, deux poids lourds du football africain s’affrontent pour le titre suprême : le Sénégal et le Maroc. Coup d’envoi à 20h, et autant dire que le rendez-vous est immanquable.

Pour ceux qui se demandent comment regarder la finale de la CAN en streaming sans être obligés de rester devant leur téléviseur, la solution est plutôt simple. La rencontre est diffusée en clair sur M6, et il est possible de la suivre en direct via Molotov TV. Que vous soyez sur ordinateur, smartphone ou tablette, la plateforme permet d’accéder au flux de M6 et de vivre la finale en temps réel, où que vous soyez.

Une finale au sommet du football africain

Ce Sénégal Maroc est bien plus qu’un simple match de football. C’est une opposition de styles, une bataille tactique entre deux sélections qui ont survolé la compétition. Le Sénégal, solide, puissant et expérimenté, vise un nouveau sacre continental. En face, le Maroc, porté par son public, rêve d’inscrire son nom au palmarès de la CAN à domicile.

Chaque duel comptera, chaque détail pourra faire la différence. Une accélération, un coup franc bien placé ou une erreur défensive pourrait suffire à faire basculer cette finale.

Une solution simple pour suivre le match en direct

Pour les supporters qui ne peuvent pas se rendre au stade de Rabat ou s’installer confortablement devant leur télévision, le streaming est devenu une évidence. En passant par Molotov TV, il est possible de suivre la rencontre dans de bonnes conditions, sans dépendre de sites de streaming non officiels, souvent instables et saturés de publicités.

La plateforme se distingue par une diffusion fluide, une interface simple à prendre en main et la possibilité de suivre les grands événements sportifs sur tous les écrans. L’idéal pour ne rien manquer de cette finale, même en déplacement.

Le sport, sans contrainte

La CAN 2026 illustre une tendance déjà bien installée : aujourd’hui, on ne regarde plus le sport comme avant. La mobilité est devenue la norme. Les fans veulent pouvoir regarder du sport à la TV avec Molotov, où qu’ils soient et quand ils le souhaitent.

Compétitions internationales, grands rendez-vous football ou matchs décisifs, tout est regroupé sur une seule et même plateforme. Pour cette finale Sénégal – Maroc, il suffira de se connecter quelques minutes avant 20h pour être prêt dès le coup d’envoi.

Un trophée, deux nations, un vainqueur

Sur la pelouse, les compositions d’équipes seront scrutées de près. Entre la puissance sénégalaise et la finesse technique marocaine, l’équilibre s’annonce fragile. Un détail, une inspiration ou une erreur pourrait décider du sort de cette CAN 2026.

Alors, qui soulèvera le trophée dans le ciel de Rabat ? Une chose est sûre : ce Sénégal – Maroc promet une soirée intense. Et grâce au streaming, vous serez au cœur de l’action dès 20h précises.

L’enjeu dépasse largement le cadre du terrain. Cette finale de la CAN 2026 symbolise aussi l’essor du football africain sur la scène mondiale. Qualité de jeu, ferveur populaire, organisation : tous les ingrédients sont réunis pour offrir un spectacle à la hauteur des plus grandes compétitions internationales. À Rabat comme partout sur le continent et dans la diaspora, des millions de supporters s’apprêtent à vivre un moment historique, suspendus au sort de deux nations animées par la même ambition : entrer dans la légende du football africain.