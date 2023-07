À 17 ans, ils pêchent un véritable monstre marin dans la Saône et sa taille est impressionnante !

Du haut de leurs 17 ans, deux adolescents ont réussi à extraire un silure d’1 m 80 de la Saône. Une prise impressionnante qui a été relâchée dans l’eau.

La soirée du 13 juillet a réservé une belle surprise à Lucas et Valentin, deux pêcheurs amateurs âgés de 17 ans. En effet, ces derniers ont réussi à extraire un silure d’1 m 80 de la Saône, rapporte le Bien public.

Crédit Photo : Valentin Rebuteau

Cette prise exceptionnelle, qui constitue un record pour les deux amis, a été pêchée à Seurre, une commune située dans le département de la Côte-d’Or, après un combat d’environ 25 minutes.

«On n’avait aucune touche, et puis à 21 heures, on en a eu une», a indiqué Valentin au quotidien régional. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le poisson d’eau douce leur a donné du fil à retordre.

«Le combat a duré 25 minutes, et on a pris au moins 10 minutes à le sortir de l’eau», a expliqué le jeune homme au site d’information.

Crédit Photo : Valentin Rebuteau

Les deux pêcheurs pratiquent le «catch and release»

Comme le précise le Bien public, Lucas et Valentin ont commencé la pêche il y a trois ans. Et le duo n’a pas hésité à s’offrir du matériel plus résistant pour pouvoir attraper de gros spécimens.

À noter que les deux adolescents pratiquent le «catch and release», une pratique qui consiste à attraper le poisson et à le relâcher. De son côté, Valentin s’empresse d’immortaliser ses prises avant de les remettre à l’eau.

Crédit Photo : Valentin Rebuteau

Le jeune homme partage ses photos et vidéos sur son compte Instagram dédié à sa passion. Une chose est sûre : Valentin et son acolyte se débrouillent plutôt bien. La semaine dernière, le duo de pêcheurs a remonté un autre silure d’1m 72.

«On en veut un de deux mètres la prochaine», ont prévenu les deux jeunes gens.