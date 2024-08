Voici les deux âges où l'on prend vraiment « un coup de vieux » et c'est la science qui le dit

Y a-t-il un âge où l’on voit, vraiment, que l’on prend de... l’âge ? La science a tranché ! Et cela risque de vous étonner.

À quel âge peut-on réellement dire que l’on a vieilli ? En existe-t-il un ? Des chercheurs de l’Université de Stanford, aux États-Unis, ont cherché à le savoir. Ainsi, ils ont mené une étude, très sérieuse, afin de déterminer les âges auxquels on vieillit vraiment. Et le résultat va vous surprendre.

Pour mener cette étude, les chercheurs de l’Université américaine se sont associés à l’université technologique de Nanyang à Singapour. Ainsi, ils ont étudié les données de 108 participants (âgés de 25 à 75 ans) durant sept ans. Pendant toutes ces années, les chercheurs ont mesuré plus de 11 000 molécules dans le corps adulte, au fil du temps.

Et le résultat est perturbant, comme en témoignent les conclusions de l’étude, publiées dans la revue Nature Aging. Selon cette dernière, il y aurait ainsi deux âges, où l'on vieillirait considérablement. Que les personnes dans la vingtaine et la trentaine se rassurant, elles ne sont pas concernées...



Crédit : IStock

Et les âges où l'on vieillit le plus sont...

Selon le rapport, 81% des fameuses molécules étudiées et analysées des participants ont connu de grands changements à 44 ans puis à 66 ans. Concrètement, les chercheurs ont étudié l’activité des gènes, le taux de sucre et les risques de maladies, parmi ces molécules. Le constat est clair : les changements qui surviennent passé la soixantaine, s’expliqueraient notamment par une augmentation de la tension artérielle et une accumulation de plaques dans les artères, provoquant ainsi des problèmes de santé cardiovasculaires.

Quant aux modifications dans la quarantaine, plusieurs autres études et analyses seraient nécessaires pour en comprendre les causes. À suivre donc…



Crédit : IStock

En deux mots, à partir de 44 ans, notre corps commence à vieillir, mais attention toutefois ! Il ne faut pas confondre l'âge biologique et l'âge métabolique. Le premier se base sur des marqueurs physiologiques présents dans son corps, tandis que l'autre, est un indicateur clé de votre état de santé général. Il est donc possible d'inverser la tendance et de faire en sorte de réduire son âge métabolique, en adoptant une alimentation saine et équilibrée tout en pratiquant une activité sportive.