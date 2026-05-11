Son violeur, condamné à 30 ans de prison, sort au bout de 8 années et va s'installer... près de chez elle

Un violeur récidiviste, condamné à 30 ans de prison, va être libéré après 8 années passées derrière les barreaux et va loger près de l'une de ses victimes.

Roland Blaudy est un homme âgé de 73 ans qui a été condamné une première fois en 2007 à 18 ans de prison pour des faits de viol et d’agressions sexuelles aggravées. Après être sorti de prison, il a récidivé et a une nouvelle fois été condamné pour les mêmes motifs, à une peine de 30 ans de prison.

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Ces affaires de viols et d’agressions sexuelles portaient sur des mineurs de 15 ans. Malgré la gravité des faits, Roland Blaudy a finalement été libéré de prison ce mardi 12 mai, après seulement 8 ans passés dans l’établissement pénitentiaire. Il aurait bénéficié d’une importante réduction de peine qui suscite l’incompréhension, tout comme cet homme qui a été autorisé à sortir de prison pour passer son permis.

Il vit près de chez sa victime

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Si la nouvelle de sa libération est déjà un premier choc pour Karine Jambu, l’une de ses victimes, ce n’est malheureusement pas tout. En liberté, Roland Blaudy va vivre à Rennes, dans la même ville qu’elle.

“Il m’a déjà bousillé la vie, il m’a fait souffrir. Il sort au bout de 8 ans alors qu’il avait été condamné à 30 ans et en plus, il va habiter près de chez moi. Mon violeur, il retrouve la liberté et moi je vais devoir me cacher chez moi. C’est cela le message de la justice. Je suis pétrifiée, comment la justice peut-elle me traîter comme ça ?” a-t-elle déclaré auprès de France 3.

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Un bracelet électronique

Bien qu’il soit sorti de prison, le récidiviste va être suivi par la justice. Il aura l’interdiction de se trouver dans des lieux habituellement fréquentés par des mineurs. En plus de cela, il a l’interdiction d’entrer en contact avec des mineurs ainsi que ses victimes et devra suivre un parcours de soin.

Enfin, Roland Blaudy va être placé sous bracelet électronique pendant deux ans renouvelables. Des mesures qui restent insuffisantes pour Karine Jambu et sa famille.