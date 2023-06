Des bruits entendus près de l'épave du Titanic relancent l'espoir de retrouver le sous-marin disparu

Des bruits de “cognements” auraient été captés par les autorités qui recherchent le “Titan”, ce sous-marin touristique disparu après être parti en exploration vers l’épave du Titanic. Explications.

Les recherches se poursuivent toujours pour retrouver le sous-marin Titan de la société Ocean Gate, parti en expédition sur l’épave du Titanic. Et le temps est compté.



Ce 19 juin dernier, le submersible a été porté disparu après une perte de signal. Alors que le sous-marin était en pleine descente - à plus de 4000 mètres de profondeur - en direction de l’épave du Titanic dans l’Ocean Atlantique, l’appareil n’a plus donné signe de vie.



Crédit : Ocean Gate

À l’intérieur : 5 passagers, dont Hamish Harding, 58 ans, un milliardaire, mais aussi le Français, plongeur et ex-officier de marine Paul-Henri Nargeolet, 77 ans. Également à bord pour cette plongée, le milliardaire Shahzada Dawood, 48 ans et vice-président du conglomérat Engro, avec son fils Suleman, 19 ans, et enfin Stockton Rush, le patron de l’entreprise Ocean Gate.

Canadian P-3 aircraft detected underwater noises in the search area. As a result, ROV operations were relocated in an attempt to explore the origin of the noises. Those ROV searches have yielded negative results but continue. 1/2