Un sous-marin touristique parti explorer l'épave du Titanic disparaît avec 5 personnes à son bord

Un submersible parti explorer l’épave du Titanic a été porté disparu ce 19 juin 2023. Explications.

Y a-t-il une malédiction autour du Titanic ? On pourrait bien l’imaginer. En 1912, le Titanic sombrait au fond de l’Océan Atlantique. Pour rappel, l’épave du Titanic se trouve à 3 810 mètres au fond de l’Atlantique, à près de 600 kilomètres des côtes de Terre-Neuve, au Canada, comme le rapporte Le Monde. À l’époque, le paquebot avait percuté un iceberg et avait sombré. Sur les 2 200 passagers et membres d’équipage, plus de 1 500 avaient perdu la vie.



Crédit : OceanGate

Une étonnante disparition

Depuis quelques années, la société OceanGate Expeditions avait décidé de faire de ce lieu emblématique situé en pleine mer un lieu d’attraction touristique. Ainsi, il y a quelques mois, la société confirmait qu’elle réfléchissait à des expéditions facturées à plus de 250 000 dollars, soit environ 230 000 euros pour avoir une place à bord d’un sous-marin et explorer durant huit jours l’épave du Titanic.

Problème : un sous-marin de la société, parti en exploration test il y a quelques jours, a été porté disparu ce 19 juin 2023. Cinq personnes seraient à bord et donc introuvables. Dans un communiqué partagé par OceanGate Expeditions, la société affirme qu’elle “explore et mobilise toutes les options pour ramener l’équipage en toute sécurité.”



Crédit : OceanGate

Selon Le Monde, les “inspections se font en surface ainsi que sous l’eau, à l’aide de bouées équipées de sonars”. D’après les informations présentes sur le site de l’entreprise, les sous-marins auraient une autonomie d’oxygène de quatre-vingt-seize heures. Si l'on prend en compte la date et l'heure de départ, qui a eu lieu le 12 juin, les personnes à bord devraient manquer d'oxygène au plus tard jeudi, à 13h00, heure de Paris, comme le précisent les autorités américaines. Une véritable course contre-la-montre pour retrouver le sous-marin disparu.

Un porte-parole a confirmé la disparition quelques heures plus tard : “L’équipage du Polar-Prince a perdu le contact avec eux environ une heure et quarante-cinq minutes après le début de la plongée. Nous nous concentrons entièrement sur les membres d’équipage du submersible et leurs familles”. Cette expédition était la troisième organisée par la société. Affaire à suivre…