Les personnes disparues à bord du sous-marin en route vers le Titanic ont dû signer une décharge avant d'embarquer

Depuis lundi 19 juin, un submersible parti explorer l’épave du Titanic est porté disparu avec cinq personnes à son bord. Une course contre-la-montre est lancée pour tenter de sauver les passagers qui, bientôt, pourraient manquer d’oxygène. D’autres révélations inquiétantes ont été faites depuis.

Crédit photo : OceanGate

Le journaliste à CBS, David Pogue, raconte être déjà monté à bord du submersible OceanGate pour explorer l'épave du Titanic. Pour l’émission Sunday Morning, le journaliste a accepté de raconter son expérience à bord du sous-marin alors qu’il avait été invité pour une exploration.

Les détails qu’il a révélé font froid dans le dos. Il raconte que parmi les documents présentés aux passagers se trouvait une décharge précisant : « Ce navire expérimental n'a été approuvé ou certifié par aucun organisme de réglementation et pourrait entraîner des blessures physiques, des traumatismes émotionnels ou la mort ».

Toujours à l’antenne, David Pogue raconte que certains problèmes du submersible étaient traités avec des bouts de ficelle.

L’état du sous-marin jugé « vraiment préoccupant » par l’ancien passager

Crédit : Florin1605/ iStock

Pour la BBC, le journaliste raconte que le sous-marin dispose de sept façons différentes de remonter à la surface. Tout cela est « vraiment préoccupant » car aucune de ces méthodes ne semblent avoir fonctionné, précise David Pogue.

Par ailleurs, le journaliste poursuit qu’il a d’abord été réticent à monter à bord car certains composants ne semblaient « pas prêts à l'emploi, en quelque sorte improvisés. Vous dirigez ce sous-marin avec une manette de jeu Xbox, une partie du ballast est constituée de tuyaux de construction abandonnés ».

Selon le journaliste, peu optimiste quant au sort des passagers bloqués, « il n'y a pas de capsule de sauvetage » et tout repose sur « remonter à la surface ou mourir ».

Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver sains et saufs le milliardaire britannique Hamish Harding, le businessman pakisatanais Shahzada Dawood et son fils Suleman, ainsi que l’explorateur français Paul-Henry Nargeolet et le fondateur de OceanGate, Stockton Rush.