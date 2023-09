Écrasé par la pression, un dentiste du Lot s'ôte la vie dans son cabinet, la profession en deuil

Tout le monde a déjà entendu parler du burn-out. Ce phénomène désigne un épuisement lié au travail. Les personnes qui se retrouvent dans cette situation ont généralement cédé sous la pression trop intense exercée par leur activité professionnelle. Malheureusement, aucun domaine n'est épargné aujourd'hui.

Le dentiste en proie à une grosse pression a laissé une lettre à ses confrères

Ainsi, l'épuisement lié à la pression exercée par le travail peut aussi toucher les médecins. Certes, ces derniers ne manquent généralement pas de patients et perçoivent un revenu régulier plutôt confortable. Mais ils doivent faire avec le gros problème des déserts médicaux.

Ce dentiste épuisé exerçait à Cahors, dans le Lot. Ne parvenant plus à gérer la pression subie au quotidien, il a décidé de mettre fin à ses jours, et ce, dans son cabinet dentaire. Ce drame s'est produit le 6 septembre.

Il n'y a aucun doute quant aux circonstances du suicide de ce dentiste âgé de 30 ans. En effet, ce médecin a pris soin d'écrire une lettre à ses collègues. Et dans ce courrier, il évoque des conditions de travail devenues trop difficiles.

Une décision motivée par des conditions de travail insupportables et des problèmes personnels

L'annonce de cette nouvelle a consterné tous les médecins exerçant dans le cabinet dentaire de la Croix de Fer, à Cahors. Naturellement, ces derniers ont été très attristés d'apprendre le décès de leur jeune confrère et d'autant plus en découvrant ses motivations. Et cette tragédie a également touché de nombreux patients qui ont d'ores et déjà témoigné leur soutien aux autres médecins.

Si le dentiste en proie à une grosse pression a principalement évoqué des conditions de travail ingérables d'après le journal "La Dépêche", il aurait également fait part de problèmes personnels.

L'ordre des dentistes du Lot alerte sur les déserts médicaux

Aujourd'hui, le cabinet dentaire qui vient tout juste de perdre un de ses médecins continue à recevoir ses patients. Mais docteurs et malades sont encore sous le choc. C'est d'ailleurs toute une profession qui se voit endeuillée après ce drame.

Soucieux de faire bouger les choses et d'éviter que cela ne se reproduise, l'ordre des dentistes du Lot s'est exprimé publiquement pour dénoncer des conditions de travail qui ne cessent de se dégrader pour ces médecins. Ainsi, ses membres envisagent sérieusement de prendre contact avec l'Agence Régionale de Santé pour porter toute l'attention qui s'impose sur ce problème de société que représentent les déserts médicaux.

Car d'après les déclarations de Stéphanie Benezet, présidente de l'ordre des dentistes du Lot, le nombre de patients continue d'augmenter tandis que le nombre de médecins ne cesse de baisser. Elle a notamment mis l'accent sur l'investissement total des dentistes qui ne peut se substituer à une révision de la politique santé menée à ce jour.

À savoir qu'aujourd'hui, les déserts médicaux concernent toutes les spécialités. Et bien souvent, les régions rurales sont les plus touchées. Dans certains départements, les patients doivent attendre des mois pour obtenir un rendez-vous avec un dentiste. Et la situation est semblable avec les autres spécialités médicales.