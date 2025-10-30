La police vient l'interpeller, il saute par la fenêtre du 6ème étage pour fuir... et se tue

À Mulhouse, un homme recherché a sauté par la fenêtre de son appartement pour échapper aux policier. Il n’a pas survécu à sa chute.

Ce mardi 28 octobre, à Mulhouse (Haut-Rhin), l’interpellation d’un homme soupçonné de menaces de mort par écrit a pris une tournure dramatique.

Recherché par les forces de l’ordre, le suspect s’est défenestré du 6e étage de l’immeuble où il habitait, a indiqué le parquet dans un communiqué.

Un historique judiciaire

Alertées, des équipes de secours ont été envoyées sur place, où elles ont constaté le décès de l’individu. Selon toute vraisemblance, sa mort serait due à la chute, a déclaré le parquet.

Le défunt était connu de la justice pour des faits de violences sur conjoint. Mais ce n’est pas tout. Il a aussi été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Mulhouse.

Né en 1978, l’auteur des faits était « vraisemblablement sujet à des troubles de nature psychologique ».

Le suspect refuse d’ouvrir la porte aux policiers 

Comment une telle situation a-t-elle pu se produire ? Les faits se sont déroulés aux alentours de 6 heures 15.

Les policiers ont pénétré dans l’immeuble dans le but d’arrêter le quadragénaire « mis en en cause dans une procédure pour des faits de menace de mort par écrit et ne répondant à aucune convocation des autorités ».

Face à cette situation, la personne a refusé d’ouvrir la porte de son appartement. Elle aurait indiqué ne pas se sentir bien et souhaitait voir son médecin.

C’est le gardien de l’immeuble qui a ouvert la porte aux agents de police. C’est à ce moment que l’occupant des lieux a sauté dans le vide.

Une enquête a été ouverte par le parquet pour déterminer les causes exactes de la mort. Celle-ci a été confiée au commissariat de Mulhouse. Une autopsie a été pratiquée ce mercredi à l’Institut médico-légal de Strasbourg.

Source : La Dépêche
