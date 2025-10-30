La police vient l'interpeller, il saute par la fenêtre du 6ème étage pour fuir... et se tue

À Mulhouse, un homme recherché a sauté par la fenêtre de son appartement pour échapper aux policier. Il n’a pas survécu à sa chute.

Ce mardi 28 octobre, à Mulhouse (Haut-Rhin), l’interpellation d’un homme soupçonné de menaces de mort par écrit a pris une tournure dramatique.

Recherché par les forces de l’ordre, le suspect s’est défenestré du 6e étage de l’immeuble où il habitait, a indiqué le parquet dans un communiqué.

Crédit Photo : iStock

Un historique judiciaire

Alertées, des équipes de secours ont été envoyées sur place, où elles ont constaté le décès de l’individu. Selon toute vraisemblance, sa mort serait due à la chute, a déclaré le parquet.

Le défunt était connu de la justice pour des faits de violences sur conjoint. Mais ce n’est pas tout. Il a aussi été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Mulhouse.

Né en 1978, l’auteur des faits était « vraisemblablement sujet à des troubles de nature psychologique ».

Le suspect refuse d’ouvrir la porte aux policiers

Comment une telle situation a-t-elle pu se produire ? Les faits se sont déroulés aux alentours de 6 heures 15.

Les policiers ont pénétré dans l’immeuble dans le but d’arrêter le quadragénaire « mis en en cause dans une procédure pour des faits de menace de mort par écrit et ne répondant à aucune convocation des autorités ».

Face à cette situation, la personne a refusé d’ouvrir la porte de son appartement. Elle aurait indiqué ne pas se sentir bien et souhaitait voir son médecin.

C’est le gardien de l’immeuble qui a ouvert la porte aux agents de police. C’est à ce moment que l’occupant des lieux a sauté dans le vide.

Une enquête a été ouverte par le parquet pour déterminer les causes exactes de la mort. Celle-ci a été confiée au commissariat de Mulhouse. Une autopsie a été pratiquée ce mercredi à l’Institut médico-légal de Strasbourg.