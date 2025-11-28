Une étudiante de 23 ans tuée par les trois pitbulls qu'elle gardait

Une étudiante américaine a tragiquement perdu la vie après avoir été attaquée par les chiens de race pitbulls qu’elle gardait.

Ce qui devait être un simple après-midi de pet-sitting a viré au drame au Texas (États-Unis). Une jeune femme de 23 ans a été violemment attaquée par les trois pitbulls qu’elle gardait, rapportent plusieurs médias américains.

Les faits se sont produits vendredi 21 novembre dans la ville de Tyler, aux alentours de 16 heures 15, a indiqué le bureau du shérif.

Crédit Photo : iStock

Trois chiens enragés

Madison Riley Hull, une étudiante à l’Université du Texas, a été prise pour cible par les molosses sur lesquels elle veillait dans le jardin de la propriété.

Selon les informations de nos confrères, un voisin a contacté les secours après avoir entendu des cris. Sur place, un officier de police a « tiré sur l’un des chiens, le tuant », a indiqué le sergent Larry Christian à KYTX.

Les deux autres bêtes ont pris la fuite après avoir entendu le coup de feu. C’est dans ce contexte que la victime a été prise en charge par les secouristes. Malheureusement, elle a été déclarée morte peu après.

Crédit Photo : iStock

La petsitter connaissait bien les chiens car elle était habituée à garder les enfants de la famille. Elle n’imaginait pas qu’ils puissent leur faire du mal. Néanmoins, celle-ci avait remarqué que quelque chose n’allait pas ces derniers temps.

« Elle m’avait parlé d’un changement dans leur comportement. Ça n’avait jamais été comme ça avant » se souvient sa mère Jennifer Hubbel.

La victime rêvait de devenir enseignante

La jeune Américaine a perdu la vie six mois avant l’obtention de son diplôme en éducation de la petite enfance. Cette dernière souhaitait devenir enseignante.

« Ses élèves de la maternelle au CE2 l’adoraient. Elle avait le don de faire en sorte que chaque enfant se sente en sécurité, spécial et aimé », explique sa maman.

Crédit Photo : GoFundMe

La famille de Madison Riley Hull a lancé une cagnotte en ligne pour financer les frais d'obsèques.

« Ma fille magnifique, pleine d’amour, pleine de vie, à l’esprit libre, a été tuée lors d’une attaque de chiens soudaine et féroce », a écrit Jennifer Hubbel en description.

Avant d’ajouter :

« Madi était l’amour, elle était la lumière, elle était la gentillesse, elle était le rire, elle était pleine de force, de la manière la plus belle et la plus désarmante. Elle aimait la vie de tout son cœur ».

Les deux autres pitbulls ont été capturés. Ils seront euthanasiés à la suite de la décision de la justice.